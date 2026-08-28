La 56^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello. Sabato 29 agosto inaugurazione

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La 56^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello sarà inaugurata sabato 29 agosto con un omaggio a Varenne, grazie all’ospite d’onore Giampaolo Minnucci e a un’opera d’arte originale della Bottega Tifernate, alla presenza di una pattuglia del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. Alle ore 21.00 il debutto del Gala “Armonia” firmato da Nico Belloni, con le stelle di Cavalluna, il più grande spettacolo equestre in Europa

(UNWEB) Città di Castello - La 56^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello si aprirà sabato 29 settembre nel segno della tradizione dell’equitazione italiana. La novità dell’ultima ora è che la cerimonia di inaugurazione della manifestazione, in programma alle ore 10.00 nel parco comunale Alexander Langer, sarà impreziosita dalla partecipazione di una pattuglia del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. Un autentico privilegio per la rassegna tifernate, perché si parla di una rappresentanza dell'ultimo reggimento interamente montato delle Forze Armate Italiane. Erede delle gloriose tradizioni ippiche dell'Arma dei Carabinieri, il 4° Reggimento a Cavallo da oltre 60 anni svolge servizi d'onore e di rappresentanza, tra i quali il celebre Carosello Storico del Gruppo Squadroni, un saggio di alta scuola di equitazione che entusiasma gli appassionati in tutto il Paese, nell’ambito di un’attività che ha tra i suoi compiti ordinari il pattugliamento e la perlustrazione in aree impervie dell'intero territorio nazionale, ma anche l'espletamento di servizi di ordine pubblico e di soccorso in caso di calamità. Con il proprio centro ippico, inoltre, il Reggimento provvede all'istruzione equestre dei Carabinieri e alla loro formazione tecnica, programma corsi di addestramento e organizza sedute di ippoterapia in favore di associazioni per disabili, ma partecipa anche a concorsi ippici di livello nazionale ed internazionale con la sezione sportiva.

Oltre ad essere un graditissimo omaggio alla manifestazione e ai suoi visitatori, la presenza dei Carabinieri a cavallo sarà il valore aggiunto di una cerimonia di inaugurazione speciale, che sarà dedicata a Varenne e sarà presentata dal direttore artistico Nico Belloni.

Giampaolo Minnucci, il driver dell’indimenticabile “Capitano” che ha scritto la storia dell’ippica a suon di record e vittorie, sarà, infatti, l’ospite d’onore della 56^ Mostra Nazionale del Cavallo per il tributo che sarà dedicato al più grande trottatore di tutti i tempi in memoria della sua indimenticabile partecipazione, nel 2011, alla 45^ edizione della rassegna tifernate. Il taglio del nastro, alla presenza del presidente della Mostra Nazionale del Cavallo Federico Cavargini, del consiglio direttivo e dei soci del sodalizio promotore dell’evento, del sindaco Luca Secondi e delle rappresentanze istituzionali nazionali, regionali e locali, sarà, infatti, preceduto dalla consegna al top driver romano di un’opera d’arte originale raffigurante “il figlio del vento”, realizzata dal maestro Stefano Lazzari, titolare della Bottega Tifernate, azienda che ha creato copie d’arte più importanti della storia per i musei di tutto il mondo. Lazzari, infatti, può, vantare tra i suoi committenti anche gli ultimi papi, da Francesco I a Leone XIV, e ha avuto l’opportunità di omaggiare con una preziosa creazione artistica anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il dono a Minnucci è un ritratto di Varenne con i simboli di Città di Castello sullo sfondo, realizzato a fresco su calce con tempere alla caseina, mediante la tecnica della pictografia, brevettata da oltre 30 anni. In segno di gratitudine e in ricordo del passaggio di Varenne a Città di Castello nel 2011, il presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Cavargini consegnerà alcuni riconoscimenti anche a Sergio Carfagna, allevatore di Assisi che ha ricoperto diversi ed importanti incarichi nelle associazioni nazionali di categoria e per anni è stato anche nel consiglio direttivo della manifestazione tifernate, e a Rolando Luzi, il manager della scuderia di Varenne.

La cerimonia di inaugurazione darà il via a un’edizione inedita della Mostra Nazionale del Cavallo, che per la prima volta nella sua storia si svolgerà nel mese di agosto. Il programma dell’evento, che è promosso quest’anno con il sostegno del Comune di Città di Castello, della Regione Umbria e del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la collaborazione di Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Working Equitation Italy (WEI), Associazione Allevatori Umbria e Marche (AAUM) e della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, proporrà agli appassionati novità e attesi ritorni, con il filo conduttore dell’armonia tra uomo e animale. Per due giorni ci sarà un focus sulle esperienze terapeutiche rivolte alle persone con disabilità; una vetrina delle migliori razze equine; tanto sport, con gli azzurri della nazionale italiana selezionati per il Campionato del mondo di monta da lavoro, il dressage, la doma vaquera; le antiche tradizioni cavalleresche con la Giostra all’Anello e un campo rinascimentale; le attrazioni per i bambini con gimkane e battesimo del pony; la presentazione di libri a tema e uno spettacolo teatrale.

“Armonia” sarà il titolo del Gala equestre della manifestazione firmato da Nico Belloni, appuntamento clou dell’edizione 2026, che riporterà a Città di Castello le grandi stelle internazionali dello show equestre. Sabato 29 e domenica 30 agosto, a partire dalle ore 21.00 nell’anfiteatro del parco Langer, lo show accoglierà gli artisti di Cavalluna, il più grande spettacolo equestre in Europa con oltre 30 date e più di 500 mila spettatori: Matteo Rufini, il nuovo protagonista maschile dell’European Tour 2026-2027, gli sfrenati Aragonas, la stunt woman Sara Nuti e Luciano Messina. In scena ci saranno, tra gli altri, anche Giuseppe Cimarosa, straordinario interprete del teatro equestre per la prima volta a Città di Castello; la pole dancer Layla Rossini; i cavalli spagnoli e lusitani; i Butteri di Fiano Romano. I biglietti per assistere allo show sono disponibili in prevendita sulla piattaforma online specializzata Liveticket e potranno essere acquistati direttamente alla biglietteria della manifestazione al costo di 10 euro (ingresso gratuito per i piccoli fino a 10 anni di età, per le persone con disabilità e l’accompagnatore).

Il programma di sabato 29 agosto. Nell’anfiteatro del parco Langer la giornata inaugurale offrirà da subito la possibilità di ammirare le evoluzioni dei cavalli nell’anfiteatro del parco Langer, che dalle ore 10.30 ospiterà il carosello degli allievi dei centri ippici Caldese Horse Academy e Freedom di Città di Castello; una dimostrazione del teatro equestre di Giuseppe Cimarosa (11.00-11-30); un’esibizione di addestramento con il metodo etologico del Team Parelli (11.30-12.30). Nel tondino dell’Associazione Allevatori Umbria e Marche (AAUM) sfileranno i cavalli delle razze autoctone (10.30-13.00 e 14.00-18.30). Nel campo riservato alla Giostra all’Anello, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 sarà possibile assistere alle prove libere dei cavalieri, mentre il Campo rinascimentale della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello ospiterà dimostrazioni di tiro con la balestra. L’Horse Academy Caldese accoglierà i bambini con battesimo della sella e giochi (10.30-13.00 e 14.00-19.30). Nelle stesse fasce orarie i piccoli visitatori della rassegna potranno partecipare alle attività con i cavalli e i pony del Centro Ippico Freedom. Nel pomeriggio, all’interno dell’anfiteatro sarà possibile scegliere tra gimkana con i pony e gimkana con gli attacchi del Club Ippico San Donato di Arezzo (14.30-15.30); la presentazione degli azzurri della nazionale italiana che disputeranno il Campionato del mondo di monta da lavoro a Jerez de la Frontera con le dimostrazioni di specialità della WEI (15.30-16.00 e 17.00-17.30); le dimostrazioni di dressage WEI (16.00-16.30); gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), grazie all’associazione Qua lo Zoccolo di Perugia (ore 16.30-17.00); la vetrina degli esemplari dell’Associazione Allevatori Cavallo del Catria (17.30.18.00); le dimostrazioni di doma vaquera WEI (18.00-18.30). Tra le 18.30 e le 19.00, sempre nell’anfiteatro, ci saranno le prove tecniche del Gala equestre “Armonia”. Nel campo riservato alla Giostra all’Anello, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si disputerà la “Provaccia”, ovvero le qualifiche ufficiali della gara cavalleresca. ll Campo rinascimentale darà l’opportunità ai bambini di partecipare alle attività e ai giochi della Fattoria didattica Mielisa (15.00-16.00); la presentazione del libro “Baldaccio D’Anghiari - L’avventura delle armi nel quattrocento” di Alberto Barelli (16.00-17.00); la relazione storica di Giovanni Cangi e Marco Conti sulla Baronia di Monte Ruperto, l’exclave del Comune di Città di Castello situata in territorio marchigiano (17.00-18.00); gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) dell’associazione Qua lo Zoccolo di Perugia (18.00-18.30); lo spettacolo teatrale della Compagnia dei Balestrieri, "Evviva il sindaco barone, la Baronia c’è ancora”, dedicato all’anniversario dei 770 anni di Monte Ruperto (18.30-20.00). Alle ore 21.00, nell’anfiteatro del parco Langer debutterà Gala equestre “Armonia”.