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Pieve Comics 2026, a Ponte San Giovanni una domenica all'insegna di fumetti, gaming e cosplay

Di Redazione Umbria Notizie Web 31 Agosto 2026 – 13:42 1 min di lettura
(UNWEB) Perugia. Domenica 6 settembre 2026, la comunità di Ponte San Giovanni ospiterà la nuova edizione di Pieve Comics, manifestazione volta a promuovere l'intrattenimento intelligente, l'illustrazione e il gioco condiviso. L'appuntamento è fissato presso la sede di Via Stoppani 8/B.

L'iniziativa, pensata per un pubblico trasversale che include collezionisti, giovani e nuclei familiari, struttura la propria offerta attorno a diverse aree tematiche ad accesso libero:

Contest Cosplay e Premiazioni: competizione scenica con riconoscimento per accuratezza sartoriale, interpretazione e presenza scenica.

Artisti ed Editoria: spazio espositivo riservato a fumettisti, illustratori, case editrici indipendenti e artigianato tematico.

Settore Gioco e Nuove Tecnologie: tornei di Giochi di Ruolo da tavolo, sessioni interattive e postazioni videoludiche.

Didattica e Intrattenimento Under 18: laboratori manuali, giochi di abilità e aree ludiche tematiche, tra cui l'Arena Beyblade, strutturate a misura di bambino nel pieno rispetto delle normative sulla tutela dei minori e della fruizione sicura degli spazi.

«La manifestazione punta a consolidarsi come punto di riferimento territoriale per la valorizzazione delle arti visive e ludiche, favorendo la socialità e l'espressione artistica dei giovani talenti.»Direzione Organizzativa

Tutti i dettagli operativi, le iscrizioni ai tornei e gli aggiornamenti sugli ospiti sono reperibili sul portale web www.pievecomics.it e sui canali social ufficiali dell'evento (@pievecomics).

Nota della Redazione

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