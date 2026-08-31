Cannara, al via la 44ª Festa della cipolla: novità show cooking e Campagna Amica

Eventi

I sei tradizionali stand gastronomici pronti a offrire circa 120 diversi piatti a base di cipolla

Da martedì 1 settembre a domenica 13 con pausa lunedì 7. Inaugurazione alle 19

(UNWEB) – Cannara, – A Cannara si alza il sipario sula 44esima edizione della Festa della cipolla. L'evento più atteso dai buongustai prende il via martedì 1 settembre per concludersi domenica 13, con pausa lunedì 7. L'inaugurazione ufficiale della manifestazione è prevista per le 19 in via Umberto I, alla presenza di Roberto Damaschi, presidente dell'Ente Festa della cipolla, Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara, e Simona Meloni, assessore ad agricoltura e turismo della Regione Umbria. Ma già dalle 18 il paese si animerà con la mostra mercato e l'evento Vinyl Culture in via Umberto I (in programma tutti i giorni della manifestazione), ma soprattutto con quella che è la principale novità di questa edizione: gli show cooking 'La cipolla in piazza' con prestigiosi chef e pizzaioli, realizzato in collaborazione con Coldiretti. In particolare, il 1° settembre a esibirsi in piazza Baldaccini alle 18.15 sarà il pizzaiolo Pietro de Vivo, campione del mondo di pizza World Cup 2023. Lo show sarà seguito da una degustazione di pizza alla cipolla di Cannara. Alle 19.30, quindi, il momento più atteso: l'apertura dei sei stand gastronomici. Al cortile antico, El cipollaro, Il giardino fiorito, Il rifugio del cacciatore, La locanda del curato e La taverna del castello sono pronti ad accogliere le migliaia di persone previste offrendo loro altrettanti menù, per un totale di 120 diversi specialità a base di cipolla. Ad animare la prima serata della festa saranno gli Swingle King's, in piazza San Matteo, con la loro travolgente musica e i Rollover nell'area giovani dell'Onion Disco Pub. Non mancherà, come ogni sera, la diretta dei 7 Cervelli da piazza Baldaccini, alle 21.30.

Mercoledì 2 settembre, oltre alle consuete attività giornaliere e agli stand gastronomici, in serata è previsto il concerto omaggio a Mia Martini con la voce di Lavinia Fiorani.

La serata successiva, giovedì 3, ospiterà il concerto omaggio a Lucio Dalla in piazza San Matteo, con amici e collaboratori del grande cantautore: Stefano Fucili (voce e chitarra), Stefano Scartocci (pianoforte) e Giovanni Imparato (percussioni). In piazza del Terz'Ordine Francescano, invece, spettacolo di giocoleria insieme a Flambetta, fire e hulahoop artist.

L'altra novità della festa arriva venerdì 4 con l'apertura, per la prima volta a Cannara, degli stand del mercato di Coldiretti 'Campagna Amica', alle 18, e la loro presenza nel centro storico per tutto il weekend (il sabato sempre dalle 18 e la domenica dalle 10.30). Oltre a questo, in prima serata da piazza San Matteo, il campione di Tali e Quali Show Daniele Quartapelle si esibirà con tutti i più grandi successi di Renato Zero. Infine, spettacolo di giocoleria con I giullari di Davide Rossi in piazza del Terz'Ordine Francescano.

La Festa della cipolla è finanziata dal Gal Valle Umbra e Sibillini (AS 2.1, nell'ambito del CSR per l'Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06).