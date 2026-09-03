Nuovo Ospedale di Terni, al via la fase di partecipazione, la parola ai cittadini

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(UNWEB) – Perugia, – Dopo la presentazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) per la realizzazione del nuovo Ospedale Santa Maria di Terni, avvenuta a fine luglio, la Giunta regionale ha dato il via alle attività preparatorie per lo svolgimento del dibattito pubblico sulle tre aree d'intervento individuate: località Sabbione (nuova costruzione), località Campitello (nuova costruzione) e area di Colle Obito (nuova costruzione integrata).

In particolare, la Giunta ha dato mandato alla direzione regionale Governo del territorio e Riqualificazione urbana di individuare un responsabile del dibattito pubblico, come previsto dal decreto legislativo 36/2023, e predisporre la relazione di progetto dell'opera, da sottoporre a dibattito, che garantisca una rappresentazione chiara, omogenea e comparabile delle tre alternative in esame, oltre a definire risorse e assetto organizzativo.

La Giunta ha inoltre incaricato la direzione Salute e Welfare di individuare una figura di coordinamento e supporto, in possesso di competenza giuridico-sanitaria e conoscenza dei bisogni locali, per favorire la massima coerenza dell'opera con l'interesse pubblico.

"Come annunciato il 31 luglio scorso a Terni, stiamo procedendo rapidamente, mettendo in campo tutti i passaggi necessari alla realizzazione del nuovo ospedale – afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti -. In particolare, ci siamo attivati tempestivamente per coinvolgere la cittadinanza nella scelta dell'ubicazione definitiva. È una partecipazione prevista dalla legge, ma è anche un atto che abbiamo la responsabilità morale di compiere, data la rilevanza del tema per la comunità. La partecipazione come condizione preliminare alla scelta è una cifra distintiva del nostro mandato. Il nostro impegno è tutto indirizzato a dare alla comunità di Terni il nuovo ospedale, sia per soddisfare le esigenze di cura dei cittadini sia per attrarre pazienti da fuori regione, e come si può constatare stiamo rispettando tutte le scadenze in materia".

Conclusi gli adempimenti preliminari, sarà indetto il dibattito pubblico, a seguito del quale la Giunta regionale selezionerà la tipologia e l'ubicazione definitiva del nuovo Ospedale di Terni.