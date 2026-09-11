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11 settembre, presidente Proietti: "Ricordare le vittime e difendere ogni giorno democrazia e pace"

Di Redazione Umbria Notizie Web 11 Settembre 2026 – 18:59 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,  – A venticinque anni dagli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti ricorda le vittime degli attacchi che colpirono gli Stati Uniti e cambiarono profondamente la storia.

"Venticinque anni fa le immagini degli aerei contro le Torri Gemelle, del World Trade Center in fiamme e poi del loro crollo entrarono nelle case di tutto il mondo. Quasi tremila persone persero la vita a New York, al Pentagono e sul volo United 93 precipitato in Pennsylvania. Dietro quel numero ci sono donne e uomini, famiglie, storie e vite interrotte che oggi ricordiamo - afferma la presidente Proietti. L'11 settembre è diventata ormai una data simbolica che ci rammenta innanzitutto dove può condurre il terrorismo quando sceglie deliberatamente di colpire persone innocenti e di trasformare la paura in uno strumento politico. A distanza di venticinque anni, la condanna di ogni forma di terrorismo deve restare netta e senza ambiguità. Ricordare – continua la presidente - significa anche interrogarsi sulle conseguenze che quell'attacco ha avuto negli anni successivi e su quanto sia necessario difendere le società democratiche senza rinunciare ai principi sui quali sono fondate. Sicurezza, libertà, rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto non possono essere considerati valori alternativi.
In una fase internazionale segnata da guerre e profonde divisioni, l'anniversario dell'11 settembre richiama inoltre la responsabilità delle istituzioni nel costruire dialogo, cooperazione e condizioni di pace, contrastando radicalizzazione, odio e intolleranza. L'Umbria, terra che ha fatto della pace e del dialogo una parte riconoscibile della propria identità, - conclude la presidente - si unisce oggi al ricordo delle vittime e alla vicinanza alle loro famiglie. La memoria dell'11 settembre deve continuare a parlare soprattutto alle nuove generazioni, perché comprendere ciò che è accaduto è uno degli strumenti necessari per impedire che la violenza e il terrorismo trovino spazio nel nostro futuro".

Nota della Redazione

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