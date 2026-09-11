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Morte Fausto Belia: l'Umbria perde un grande professionista che ha contribuito a portare la Regione Umbria all' attenzione nazionale

Di Redazione Umbria Notizie Web 11 Settembre 2026 – 13:00 1 min di lettura

(UNWEB) - Perugia  - Apprendiamo con particolare dispiacere della scomparsa di Fausto Belia, già caposervizio dell'Ansa di Perugia e che per anni ha fatto parte dell'ufficio stampa della Giunta regionale. Viene meno un professionista di particolare competenza nel panorama giornalistico umbro che ha contribuito negli anni a portare le notizie dell'Umbria e anche di questa amministrazione all' attenzione delle redazioni nazionali. La Giunta regionale, unitamente all'Ufficio stampa e alla Portavoce rivolgono ai familiari sentite condoglianze.

 Foto presa dal profilo facebook dell'Odg Umbria

Nota della Redazione

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