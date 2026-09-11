Accordo di programma Ast, nota degli assessori De Luca e De Rebotti: "La Regione Umbria ha fatto la sua parte rispettando tutti gli impegni. Il governo acceleri la riconvocazione del tavolo di verifica". La presidente Proietti ha già chiesto al ministro U

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(UNWEB) – PERUGIA - "Il tema posto oggi da Arvedi-Ast sul costo dell'energia obbliga ad accelerare la riconvocazione del tavolo dell'Accordo di programma. È quello lo strumento attraverso il quale istituzioni e azienda hanno assunto, con reciproci e dettagliati impegni, una responsabilità fondamentale nel tracciare il futuro produttivo e occupazionale del sito ternano". Lo afferma l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Francesco De Rebotti, dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Arvedi-Ast Dimitri Menecali, sulla differenza dei costi energetici sostenuti dall'industria siderurgica italiana rispetto ai principali competitor europei.

"Quella dell'energia - sottolinea De Rebotti - non è una questione che emerge oggi. È stata anzi una delle principali criticità emerse nel lungo percorso che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, dopo una fase segnata da continui rinvii e dalla difficoltà di trovare condizioni in grado di sostenere la competitività del sito. Proprio per questo la Regione ha iniziato a lavorare sul tema, consapevole che il costo dell'energia rappresenta una variabile decisiva per il futuro di una realtà industriale come Ast e, con essa, per l'intero sistema economico e occupazionale ternano e umbro".

La Regione Umbria evidenzia il rispetto puntuale della propria tabella di marcia nell'ambito dell'Accordo di programma. Entro 9 mesi dalla firma sono state concluse (con informativa in data 15/07/2026) le valutazioni del Gruppo di Lavoro regionale. È stato preadottato un disegno di legge in materia idroelettrica per garantire l'accesso alla partecipazione societaria ad aziende energivore "hard to abate" (approvata con dgr N. 800 il 20/07/2026). Rispetto dei tempi per l'autorizzazione landfill mining e discarica fornendo il massimo supporto amministrativo per garantire un'istruttoria tempestiva. Mentre per quanto riguarda la rampa scorie che entrerà in funzione dal primo ottobre, secondo gli impegni presi dall'azienda nell'Adp la stessa avrebbe dovuto essere operativa già da aprile.

"È bene chiarire - dichiara l'assessore regionale all'ambiente e all'energia, Thomas De Luca - che l'attuale Giunta regionale ha sbloccato e portato a sottoscrizione l'Accordo di Programma in appena 7-8 mesi dal proprio insediamento, ereditando una situazione rimasta colpevolmente in stallo per oltre due anni. Da quel momento in poi, la Regione Umbria ha dimostrato nei fatti il rispetto totale di ogni impegno preso, dalla legge sull'idroelettrico fino alle procedure autorizzative per la discarica. Non possiamo tuttavia nascondere un forte rammarico nel constatare come si tenda a mettere impropriamente sullo stesso piano chi, come la Regione, ha fatto interamente il proprio dovere e chi invece non ha ancora dato le risposte necessarie. I nodi cruciali del costo dell'energia, gli accordi strategici con Enel e la regolamentazione sul recupero dei rottami ferrosi dipendono esclusivamente dalle politiche e dalle decisioni del Governo nazionale, e non certo da questa amministrazione regionale. Ogni tentativo di sovrapporre i ruoli rischia di spostare l'attenzione dalle vere sedi decisionali".

La presidente della Regione Stefania Proietti, condividendo la preoccupazione dell'azienda, ha già chiesto al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso la convocazione di un Tavolo urgente proprio sulla produzione e dei costi energetici anche di verifica ufficiale ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo di Programma (Monitoraggio degli interventi).

Tale articolo istituisce il Comitato Esecutivo con il compito di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti e monitorare il costante rispetto degli impegni. Poiché l'articolo 9 stabilisce esplicitamente che il Comitato Esecutivo è presieduto dal rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, spetta al MIMIT esercitare la responsabilità della convocazione straordinaria dell'organismo.

Necessario quindi che il confronto entri rapidamente in una fase operativa. "Il punto non è chiedere condizioni di favore per Ast - concludono gli assessori De Luca e De Rebotti - ma mettere l'azienda nelle condizioni di competere in un mercato europeo nel quale oggi esistono differenziali di costo energetico molto significativi. Se vogliamo salvaguardare produzioni, mercati e occupazione, dobbiamo affrontare questo tema con strumenti concreti e con una visione di medio-lungo periodo".

In questo quadro, secondo gli assessori regionali, il tavolo dell'Accordo di programma deve tornare a essere la sede nella quale verificare gli impegni assunti e individuare, insieme al Governo e agli altri soggetti coinvolti, le soluzioni necessarie.

"La Regione è pronta a fare la propria parte e a portare con determinazione il tema sui tavoli nazionali. L'obiettivo deve essere quello di creare le condizioni affinché gli investimenti già programmati e realizzati possano tradursi in una prospettiva industriale solida e duratura per Terni. Parliamo di un sito che rappresenta un patrimonio industriale strategico e di migliaia di lavoratori, diretti e dell'indotto. Per questo – concludono – non possiamo permetterci che un differenziale strutturale sul costo dell'energia finisca per compromettere la competitività conquistata sui mercati. Serve accelerare il confronto e serve farlo adesso, dentro l'Accordo di Programma, con responsabilità e concretezza".