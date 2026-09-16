Trasporti, la Giunta regionale istituisce la nuova tariffa 'Urbano Perugia': biglietto a 2 euro e 'Centroide' per gli spostamenti da e verso il capoluogo

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(UNWEB) – Perugia, - La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato oggi l'istituzione della nuova tariffa 'Urbano Perugia' di Trenitalia e del sistema 'Centroide di Perugia', dando una risposta a una criticità che da tempo interessava gli spostamenti ferroviari all'interno dell'area urbana del capoluogo.

Il provvedimento nasce infatti da un problema molto concreto: per i viaggi con origine e destinazione all'interno del territorio comunale di Perugia, i sistemi di vendita di Trenitalia restituivano la dicitura 'soluzione non acquistabile', rendendo di fatto impossibile, in determinate condizioni, acquistare un regolare titolo di viaggio prima della partenza. Una situazione particolarmente problematica in assenza o in caso di temporanea indisponibilità dei punti vendita della rete integrata 'Unico Perugia'.

La nuova tariffa ' Urbano Perugia' viene fissata a 2 euro e sarà applicata ai viaggi in seconda classe sui treni regionali e regionali veloci tra le stazioni ricadenti nei territori di Perugia e Corciano. Il biglietto avrà una validità di 70 minuti dalla convalida, per una singola corsa, e non sarà soggetto a riduzioni. La scelta del costo di 2 euro è stata definita dalla Regione anche in relazione al sistema 'Unico Perugia': il biglietto ordinario UP, al costo di 1,50 euro, resta infatti il titolo pensato per garantire l'intermodalità tra i diversi servizi di trasporto presenti nell'area di Perugia e Corciano. La nuova tariffa ferroviaria interviene quindi come soluzione specifica per consentire l'acquisto del titolo Trenitalia quando l'utente non abbia già acquistato il biglietto integrato.

Parallelamente viene introdotto il 'Centroide di Perugia', che disciplina i viaggi ferroviari con origine o destinazione esterna all'area urbana. In questi casi il titolo riporterà l'indicazione generica 'Perugia' e il prezzo sarà determinato sulla base della distanza chilometrica dalla stazione di Perugia Fontivegge, secondo la tariffa regionale prevista. Le tariffe saranno attive nelle prossime settimane, quando Trenitalia completerà l'intervento sul sistema, e la Regione comunicherà l'entrata in servizio con la vendita.

"Con questo provvedimento abbiamo sanato un problema concreto che riguardava gli utenti e che non poteva essere lasciato irrisolto", sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti. "Non era ragionevole che un cittadino che si sposta all'interno dell'area urbana di Perugia potesse trovarsi davanti a un sistema di vendita che indicava il viaggio come non acquistabile. Abbiamo lavorato con Trenitalia e con il Comune di Perugia per arrivare a una soluzione praticabile, compatibile con il sistema 'Unico Perugia' e capace allo stesso tempo di garantire la regolarità dei viaggi.

"Sanare il disservizio significa anche chiudere una falla che poteva generare situazioni di elusione o evasione tariffaria", aggiunge De Rebotti. "L'obiettivo è semplice: mettere l'utente nelle condizioni di acquistare regolarmente il proprio titolo di viaggio, con regole chiare e facilmente applicabili. Ora sarà fondamentale monitorare gli effetti della nuova tariffa, sia dal punto di vista dell'utilizzo sia da quello economico, per verificare i risultati e intervenire, se necessario, con eventuali correttivi".

La delibera prevede infatti un monitoraggio sistematico degli introiti tariffari da parte del servizio regionale competente, in collaborazione con Umbria TPL e Mobilità, con l'obiettivo di verificare gli effetti della misura anche sotto il profilo del contrasto all'evasione. I risultati saranno rendicontati nell'ambito del confronto PEF-CER previsto dal contratto di servizio con Trenitalia e confluiranno nel consuntivo economico regionale di fine anno. Sulla base dei dati raccolti, la Regione potrà quindi valutare l'efficacia della nuova disciplina e, qualora necessario, introdurre successive modifiche o rimodulazioni.

Il provvedimento sarà trasmesso a Trenitalia e a Umbria TPL e Mobilità per gli adeguamenti dei sistemi informatici e di bigliettazione e sarà condiviso, per il necessario coordinamento con il sistema integrato 'Unico Perugia', con il Comune di Perugia, Ishtar, Busitalia Sita Nord e Minimetrò.