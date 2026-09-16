"I Donini. Storie di famiglia dalle carte d'archivio": si terrà venerdì 18 settembre, alle ore 17.00, presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini l'incontro dedicato alla presentazione delle carte dell'archivio della famiglia Donini recentemente ritrovate
(UNWEB) – Perugia, - Si terrà venerdì 18 settembre 2026, alle ore 17.00, presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini, l'incontro pubblico "I Donini. Storie di famiglia dalle carte d'archivio".
L'iniziativa nasce dal ritrovamento delle carte del ricco archivio della famiglia Donini, che per lungo tempo si è creduto in gran parte distrutto da un incendio. I documenti, salvati dalla dispersione e oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Perugia, hanno aperto nuove strade di ricerca, offrendo spunti per approfondire la storia della società, dell'economia e della cultura dell'Umbria. Nell'occasione sarà anche presentato il volume "Trame. I Donini di San Martino in Campo".
Dopo i saluti istituzionali di
• Simona Meloni, assessore Turismo e Agricoltura Regione Umbria
• Giovanna Giubbini, ispettore archivistico onorario
• Cinzia Rutili, direttrice dell'Archivio di Stato di Perugia
Interverranno Maria Luisa Puletti e Maria Mencaroni, autrici del volume
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