Indirizzo di saluto al Presidente della Repubblica da parte della Presidente della Regione Umbria
(UNWEB) – Perugia, – Signor Presidente della Repubblica,
a nome della Giunta regionale e dell'intera comunità regionale, le rivolgo il nostro benvenuto in Umbria.
La Sua presenza ad Assisi, in occasione della solennità di San Francesco, Patrono d'Italia, conferisce a questa giornata un alto valore civile e simbolico.
Ricorre quest'anno l'ottavo centenario del transito di San Francesco, anniversario di rilievo nazionale e internazionale. Il 4 ottobre è tornato inoltre a essere festività nazionale, a riconoscimento di un patrimonio spirituale e culturale che appartiene all'intero Paese.
Il messaggio francescano di fraternità, di custodia del creato e di attenzione agli ultimi trova piena corrispondenza nei principi della nostra Carta costituzionale.
Sono principi che Ella, Signor Presidente, incarna con rigore, equilibrio e costante dedizione al bene comune. L'Umbria ne fa da tempo il fondamento della propria azione pubblica, nella tutela della coesione sociale e nella promozione dello sviluppo sostenibile.
In un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, Assisi conferma la propria vocazione di luogo di dialogo e di pace tra i popoli.
Desidero esprimere un sentito ringraziamento alle autorità religiose, civili e militari e a tutti i cittadini e i pellegrini presenti.
Le Sue parole, Signor Presidente, rappresentano per tutti noi un richiamo autorevole all'unità nazionale e alla responsabilità delle istituzioni.
Con questi sentimenti, la Regione Umbria Le rinnova la propria deferente gratitudine.
Benvenuto ad Assisi, Signor Presidente, benvenuto in Umbria.
Stefania Proietti
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