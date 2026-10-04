Ottocentenario di San Francesco: la Protezione Civile al fianco dei pellegrini

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(UNWEB) – Assisi, – Anche nella giornata di oggi la Protezione Civile è stata in campo per garantire assistenza, sicurezza e supporto ai numerosi pellegrini giunti in occasione delle celebrazioni dell'Ottocentenario di San Francesco.

Sono stati circa 90 i volontari di Protezione Civile impegnati nelle attività di assistenza, insieme a 30 operatori sanitari della CO 118 – ASL Umbria 1 e ai volontari che hanno assicurato una presenza costante durante l'intera giornata. Nel corso delle celebrazioni sono stati effettuati 8 interventi sanitari, gestiti grazie al coordinamento e alla stretta collaborazione tra volontari e personale sanitario.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla mobilità dei pellegrini. Il volontariato di Protezione Civile ha messo a disposizione navette per agevolare gli spostamenti e consentire il raggiungimento dei luoghi della Santa Messa, contribuendo a rendere più sicura e ordinata la partecipazione alle celebrazioni.

Per rendere ancora più agevole e accogliente la giornata, sono stati inoltre distribuiti acqua e foulard commemorativi, simbolo e ricordo di un appuntamento di particolare significato.

Una giornata intensa, vissuta ancora una volta con impegno, professionalità e spirito di servizio, al fianco della comunità e dei pellegrini, nel segno di San Francesco e dei valori di accoglienza, solidarietà e prossimità che da sempre contraddistinguono il volontariato di Protezione Civile.