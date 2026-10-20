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Aeroporto dell'Umbria, SASE precisa: "Nessun legame tra le novità di Rimini e lo scalo di Perugia"

Di Redazione Umbria Notizie Web 20 Ottobre 2026 – 18:55 1 min di lettura

(UNWEB) La SASE, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria, ha diffuso una nota per fare chiarezza su alcune ricostruzioni apparse di recente sugli organi di informazione locali in merito al futuro dello scalo e ai rapporti con la compagnia aerea Ryanair.

In primo luogo, la società interviene sulla recente apertura di una base Ryanair presso l'aeroporto di Rimini, precisando che l'annuncio relativo al vettore irlandese sulla costa romagnola non ha alcuna relazione con lo sviluppo delle attività della compagnia sull’aeroporto di Perugia e che ogni accostamento tra le due vicende non trova riscontro nei fatti.

SASE sottolinea come l’Aeroporto dell’Umbria mantenga con Ryanair una solida e seria interlocuzione commerciale, orientata alla prosecuzione e allo sviluppo della collaborazione nel medio e lungo periodo, anche in vista del rinnovo quinquennale dell’accordo previsto per il prossimo anno. Su questo fronte la società sta lavorando con continuità per creare le condizioni per un ulteriore sviluppo dell’offerta e del traffico sullo scalo umbro.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dalla compagnia e richiamate in questi giorni da alcuni organi di stampa, SASE precisa che rientrano nell’ambito di una normale negoziazione commerciale, tuttora in corso e in fase di definizione.

Infine, la società di gestione invita a evitare ricostruzioni speculative che rischiano di alimentare una rappresentazione distorta della realtà e di arrecare un danno all’immagine dell’aeroporto e del territorio. SASE respinge anche le recenti polemiche rivolte alla Regione Umbria, ricordando come il socio pubblico continui invece a sostenere con convinzione il percorso di sviluppo dello scalo.

Nota della Redazione

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