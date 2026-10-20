Aeroporto dell'Umbria, SASE precisa: "Nessun legame tra le novità di Rimini e lo scalo di Perugia"

Politica

SASE sottolinea come l’Aeroporto dell’Umbria mantenga con Ryanair una solida e seria interlocuzione commerciale, orientata alla prosecuzione e allo sviluppo della collaborazione nel medio e lungo periodo, anche in vista del rinnovo quinquennale dell’accordo previsto per il prossimo anno. Su questo fronte la società sta lavorando con continuità per creare le condizioni per un ulteriore sviluppo dell’offerta e del traffico sullo scalo umbro.

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