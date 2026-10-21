C’è ancora bisogno di sport? A Perugia nasce “Nel Parco… INsiemeINgioco”, lo sport per tutti oltre la competizione

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(UNWEB) PERUGIA – C’è davvero ancora bisogno di fare sport? La risposta è un definitivo sì, ma a una condizione: che lo sport sia alla portata di tutti e liberato dall'ansia della prestazione a tutti i costi. Non occorre essere — né voler diventare — dei campioni per beneficiare del movimento, della socialità e del divertimento.

È con questa filosofia che nasce l'iniziativa “Nel Parco… INsiemeINgioco”, in programma per i pomeriggi di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 presso il Parco Sant’Anna di Perugia.

Promosso dalle associazioni PROM.OS.SPORT APD e HELP OUT APS, l'evento si inserisce nella scia della visione abbracciata dal Comune di Perugia sul fronte dello sport destrutturato, che punta ad avviare un percorso stabile entro l'inizio del 2027.

Oltre il mito del campione: riscoprire il piacere di giocare

Oggi l'offerta sportiva è vasta e variegata, una ricchezza che permette a ciascuno di trovare l'attività più adatta a sé. Tuttavia, si assiste sempre più spesso a una specializzazione precoce e a un agonismo esasperato che rischiano di allontanare bambini e ragazzi dall'attività fisica.

«A sei anni un bambino ha soprattutto bisogno di giocare, muoversi, sperimentare e divertirsi senza che la vittoria sia l'unico metro di giudizio», spiegano gli organizzatori. «Non dobbiamo smettere di fare sport perché non siamo abbastanza bravi, perché siamo diventati grandi o per una delusione. Dobbiamo semplicemente tornare a "giocare a fare sport"».

Tra sport “diversi” e i giochi di una volta

Nei due pomeriggi al Parco Sant’Anna, bambini, ragazzi e adulti potranno provare discipline meno convenzionali ma anche riscoprire i giochi di una volta: quelle attività semplici, fatte per strada o nei cortili, dove contavano unicamente la fantasia, il movimento e la voglia di stare insieme.

L'iniziativa mette al centro anche l'inclusione sociale e cognitiva. Tra i protagonisti dell'evento ci sarà infatti la “Brigata Indipendente”, composta da giovani e adulti con fragilità intellettive e cognitive, che parteciperanno portando la propria esperienza, i loro apprezzati dolci e la loro socialità. L'obiettivo è dimostrare che inclusione significa creare spazi in cui ognuno possa partecipare secondo le proprie possibilità.

Sport e Salute: i Pediatri incontra le famiglie

A completare la proposta ci sarà l'Associazione Culturale Pediatri Umbri, presente con un punto d’incontro dedicato. I pediatri saranno a disposizione dei genitori e delle famiglie per un confronto aperto su stili di vita attivi, crescita sana e importanza del movimento quotidiano fin dalla prima infanzia.

Informazioni e appuntamento

L'appuntamento non vuole essere un evento isolato, ma una tappa verso un nuovo modo di concepire il benessere e l'attività motoria in città.

Dove: Parco Sant’Anna, Perugia

Quando: Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 (pomeriggio)

A chi è rivolto: A tutti (bambini, ragazzi, adulti e famiglie)

Non serve essere allenati, non servono titoli o competenze particolari: l'importante è esserci per tornare a giocare insieme.

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