A dieci anni dal terremoto una giornata di memoria, rinascita e inaugurazioni in Valnerina

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(UNWEB) – Perugia, - A dieci anni dagli eventi sismici che hanno colpito l'Appennino centrale, venerdì 30 ottobre 2026 la Regione Umbria promuove una giornata ricca di appuntamenti istituzionali, culturali e comunitari nei territori della Valnerina.

Le celebrazioni prenderanno il via a Norcia alle ore 9 con l'inaugurazione dell'ospedale civico, alla quale prenderanno parte la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Prefetto di Perugia Paolo Canaparo, il Commissario Straordinario di Governo Guido Castelli, il Sindaco di Norcia Giuliano Boccanera e il Direttore generale della Asl Umbria 2 Roberto Noto.

A partire dalle ore 10:15, i lavori si sposteranno presso il Digipass di Norcia dove avverrà la proiezione e la presentazione del video intitolato "Valnerina 2016-2026. La forza delle radici", realizzato da Promovideo Media Communication per il decennale del sisma.

A seguire, verrà presentato il volume "La terra, la comunità, la rinascita. Umbria 2016-2026. A dieci anni dal terremoto", con gli interventi dei curatori Gianluca Fagotti, Direttore regionale e coordinatore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, Alfiero Moretti, già dirigente del Servizio Protezione civile e direttore regionale, e Diego Zurli, già direttore della Regione Umbria.

Nel medesimo contesto si terrà l'anteprima della mostra "Oro e Terra. Il Rinascimento della Valnerina", promossa dal Ministero della Cultura tramite le Direzioni generali Archeologia, belle arti e paesaggio e Archivi, e organizzata dalle Soprintendenze competenti dell'Umbria in collaborazione con l'associazione Virart Odv.

L'iniziativa vedrà i contributi dei curatori Francesca Valentini, Caterina Fontanella, Alessandro Delpriori dell'Università di Camerino oltre all'intervento della Presidente di Virart Odv Agnese Mancini, per poi giungere alle conclusioni affidate alla Presidente Stefania Proietti e al successivo taglio del nastro della mostra presso il Palazzo comunale.

Nel primo pomeriggio le iniziative interesseranno il Comune di Preci, dove alle ore 13 è prevista una visita ai cantieri nella piazza del capoluogo e presso l'abbazia di Sant'Eutizio alla presenza del Prefetto Paolo Canaparo, della Presidente Stefania Proietti, del Commissario Guido Castelli e del Sindaco di Preci Massimo Messi.

Il programma toccherà poi il Comune di Cascia con l'inaugurazione, alle ore 15:15, dell'ospedale "Santa Rita", alla presenza della Presidente della Regione, del Prefetto, del Commissario Straordinario, del Sindaco Mario De Carolis e del Direttore Generale Roberto Noto.

La giornata commemorativa si concluderà a Norcia alle ore 17, all'interno della basilica di San Benedetto, con una solenne preghiera vespertina alla quale parteciperanno l'Arcivescovo di Spoleto-Norcia Monsignor Renato Boccardo e l'Arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve Cardinale Gualtiero Bassetti.

"Questa giornata - dichiara la presidente della Regione Stefania Proietti - assume un significato profondo, che va ben oltre la semplice commemorazione: a dieci anni dal sisma, testimonia in modo tangibile il passaggio dall'emergenza alla rinascita concreta della Valnerina. La riconsegna degli edifici dei presidi sanitari di Norcia e Cascia rappresenta la restituzione di strutture profondamente rinnovate, dotate dei più elevati standard di sicurezza sismica ed efficienza energetica. Questo traguardo crea le condizioni per il ripristino dei servizi essenziali e la tutela del diritto alla salute, ponendo solide basi per il ripopolamento e la coesione sociale dell'intera area".

"Parallelamente, il sopralluogo ai cantieri e all'abbazia di Sant'Eutizio a Preci, unito alla preghiera conclusiva nella basilica di San Benedetto a Norcia – conclude la presidente Proietti - simboleggia il recupero dell'identità storica, artistica e spirituale della comunità. Iniziative editoriali, mostre e testimonianze audiovisive completano questo percorso, trasformando il ricordo della tragedia in una rinnovata consapevolezza delle proprie radici e nella riaffermazione di un futuro solido e condiviso per l'intero territorio appenninico".