Incidente sulla Pievaiola: camion fuori strada a Tavernelle, conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco
(UNWEB) PANICALE— Intervento dei Vigili del Fuoco il 26 ottobre lungo la strada regionale 220 Pievaiola. Intorno alle ore 10:20, una squadra della sede centrale di Perugia è intervenuta nel comune di Panicale, all'altezza dell'uscita di Tavernelle Est, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante.
Giunti tempestivamente sul posto, i pompieri hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto bloccato all'abitacolo del camion. Una volta liberato, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 per i primi accertamenti e le cure del caso.
Presente sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale di Panicale, che si è occupata dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a gestire la viabilità lungo il tratto interessato.
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