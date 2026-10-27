Incidente mortale sul lavoro a Valtopina: il profondo cordoglio della presidente della Regione Stefania Proietti

Politica

(UNWEB) – Perugia, – "Apprendo con immenso dolore e profondo sgomento la notizia del tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Valtopina, in cui ha perso la vita un ragazzo di appena vent'anni.

È straziante pensare che una vita così giovane possa essere spezzata mentre sta svolgendo il proprio lavoro". Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, esprimendo la vicinanza delle istituzioni regionali alla famiglia della giovane vittima. "A nome mio personale, della Giunta regionale e dell'intera comunità umbra, desidero esprimere il più sincero e commosso cordoglio ai familiari, agli amici e ai colleghi del giovane lavoratore. La perdita di un ragazzo di vent'anni è una ferita grave per tutti noi, che colpisce al cuore l'intera collettività. Non possiamo rassegnarci a considerare queste tragedie come una fatalità: il diritto a un lavoro sicuro e dignitoso deve rimanere una priorità assoluta e inderogabile. Occorre continuare nell'impegno incessante e corale da parte di tutte le istituzioni, delle parti sociali e del tessuto produttivo per rafforzare la cultura della prevenzione e garantire che ogni persona possa tornare a casa sana e salva al termine della propria giornata lavorativa".