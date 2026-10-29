Regione Umbria, la presidente Proietti accoglie a Palazzo Donini il nuovo comandante regionale della guardia di finanza Giovanni Salerno

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(UNWEB) – Perugia, – La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha accolto oggi a Palazzo Donini il generale di brigata Giovanni Salerno, nuovo comandante regionale della guardia di finanza dell'Umbria, subentrato al generale di divisione Francesco Mazzotta.

L'incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione istituzionale, è stato l'occasione per rivolgere al nuovo comandante gli auguri di buon lavoro e ribadire l'importanza della sinergia tra Regione Umbria e Guardia di Finanza nella tutela della legalità, della trasparenza amministrativa e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

"Accogliamo con grande piacere il generale Giovanni Salerno, al quale rivolgo, a nome mio e dell'intera Giunta regionale, il benvenuto in Umbria e i migliori auguri per il prestigioso e delicato incarico che è chiamato a svolgere – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti. La Guardia di Finanza rappresenta un presidio fondamentale di legalità, giustizia ed equità, a tutela dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. Il contrasto all'illegalità economica, all'evasione fiscale, alle frodi e agli sprechi di risorse pubbliche costituisce un impegno essenziale per garantire una società più giusta e sostenere uno sviluppo sano del nostro territorio. Come Regione Umbria confermiamo la piena disponibilità a proseguire e rafforzare un rapporto di collaborazione istituzionale fondato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di obiettivi nell'interesse della comunità umbra".

La presidente Proietti ha inoltre voluto esprimere un particolare ringraziamento al generale di divisione Francesco Mazzotta, che ha guidato il Comando regionale della Guardia di Finanza negli ultimi due anni.

"Desidero rivolgere un sentito e sincero ringraziamento al generale Francesco Mazzotta per l'importante lavoro svolto in Umbria, per la professionalità, il senso delle istituzioni e l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio – ha aggiunto la presidente.

Il generale Giovanni Salerno, che prima dell'arrivo in Umbria ha guidato il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, ha maturato una significativa esperienza nel contrasto alla criminalità economica e nella vigilanza sulla regolarità degli appalti pubblici, ricoprendo nel corso della carriera importanti incarichi operativi e di comando.

L'incontro si è concluso con l'auspicio di consolidare ulteriormente la collaborazione tra Regione Umbria e Guardia di Finanza, nel comune impegno a tutela della legalità, della buona amministrazione e degli interessi dei cittadini umbri.

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