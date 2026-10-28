34^ Edizione della Volvo Cup Csen: una nuova stagione di calcio a 5 all'insegna dello sport e della passione.

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(UNWEB) La passione per il futsal torna protagonista con la 34ª edizione del Campionato Regionale di Calcio a 5 CSEN - Volvo Cup, una manifestazione che prosegue il proprio percorso nel segno dello sport, della competizione e della condivisione.

Il torneo, ideato e organizzato da Andrea Cesarini, ha preso il via nel mese di ottobre 2026 e le gare si svolgeranno presso gli impianti sportivi in sintetico di Ellera, con ben 27 squadre iscritte nelle 3 serie.

Novità assoluta di questa 34ª edizione 2026-2027 è la partecipazione di 4 squadre alle finali nazionali CSEN che si svolgeranno a Rimini nel mese di maggio 2027, così suddivise: la 1ª e la 2ª classificata della prima serie, la 1ª classificata della seconda serie e la 1ª classificata della terza serie.

Di tutto questo e altro si parlerà nella trasmissione sportiva "Panorama CSEN", condotta da Antonio Caravella, che andrà in onda giovedì 29 ottobre alle ore 21:00, con repliche il venerdì alle ore 16:15, il sabato alle ore 24:00 e il lunedì alle ore 16:15 sul canale 11 Retesole del digitale terrestre per la Regione Umbria e sul canale 110 per Roma e provincia.

Un ringraziamento va anche al Presidente della Polisportiva Arci di Casenuove di Ponte della Pietra, David Ricci, per aver messo a disposizione la location del CVA dove verrà registrata la trasmissione.

Ospiti della 7ª puntata saranno:

* Emanuele Freddini – Allenatore della Società Casenuove Calcio a 5 (1ª Serie);

* Stefano Sensi – Allenatore della Società Campioni del Cigno Under 33 Calcio a 5 (2ª Serie);

* Luca Grelli – Giocatore della Società Dal Biondo Street Food Calcio a 5 (3ª Serie);

* Luis Vidal – Giocatore della Società Fenix Calcio a 5 (2ª Serie);

* Luis Rosero – Giocatore della Società Fenix Calcio a 5 (2ª Serie);

* Federico Martinetti – Giocatore della Società Campioni del Cigno Under 33 Calcio a 5 (2ª Serie).

La Volvo Cup Calcio a 5 si conferma così un appuntamento dedicato a tutti coloro che vivono il calcio a 5 con entusiasmo e partecipazione, valorizzando non soltanto il risultato sportivo, ma anche i principi di lealtà, rispetto e aggregazione che rendono lo sport un importante momento di incontro.