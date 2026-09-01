Subbuteo tradizionale : il ternano Marco Perotti terzo a Castelfiorentino

Sport

(UNWEB) Terni. Domenica 30 Agosto 2026 presso il Circolo Arci i Praticelli a Castelfiorentino in provincia di Firenze si e' svolto il Torneo Nazionale " La mia Passione" organizzato dal Subbuteo Club Castelfiorentino e dal vice presidente e vice capitano Fabio Pasquini.

Presenti all' evento 36 partecipanti da varie zone d' Italia divisi in quattro gironi da 9 giocatori.

Buon debutto in maglia gialloblù per il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il club toscano del Castelfiorentino che nel suo girone arriverà secondo con 18 punti , frutto di sei Vittorie e di due sconfitte.

Con questo secondo posto Perotti si qualifica per il tabellone Master.

Agli ottavi di finale vince con il romano Simonazzi per 2 a 0 ,poi ai quarti di finale vince 3 a 1 ai tiri piazzati con Molinari , la partita ai tempi regolamentari era finita sul punteggio di 0-0.

In semifinale il Ternano incontrerà Bevilacqua Andrea di Viterbo , passa subito in vantaggio con un gran gol di pallonetto ma poi nell' arco della partita il viterbese ribalta il risultato vincendo alla fine per 2 a 1.

Nella finale 3 e 4 posto Perotti vincerà per 2 a 0 contro Andrea Stanislai del club della Volterrana Subbuteo .

Per la cronaca il tabellone Master viene vinto da Andrea Bevilacqua di Viterbo , secondo Andrea Balestrucci di Viterbo , terzo Marco Perotti di Terni , quarto Andrea Stanislai .

Il commento di Perotti: " Ho disputato dodici partite ,vincendole 8 , pareggiandole 1 e perdendole solo 3, sono molto contento perché il debutto con il mio nuovo club il Castelfiorentino e' andato molto Bene , speravo di raggiungere la finale Master , cmq ho raggiunto un buon terzo posto assoluto su 36 giocatori nel tabellone master del torneo nazionale ".

Prossimo appuntamento per il Ternano Marco Perotti il torneo nazionale di Macerata di subbuteo tradizionale con 72 partecipanti da tutta Italia un nuovo banco di prova dove Marco cercherà di ben figurare sul panno verde del calcio in miniatura .

Per concludere ottima organizzazione del club Toscano del Castelfiorentino , format ben congeniato ,si sono giocate numerose partite , campi Astropitch anni 80 originali perfetti , porte in plastica molto resistenti , sala molto grande , spaziosa e accogliente .