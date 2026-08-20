Regionale Trenitalia, Umbria: da lunedi' 24 agosto tornano i treni tra Perugia Ponte San Giovanni e Perugia Fontivegge

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Prosegue invece fino al 6 settembre l'interruzione della circolazione ferroviaria tra Perugia Fontivegge e Terontola, previste corse bus

(UNWEB) Perugia, Treni di nuovo in circolazione da lunedì 24 agosto – come da programma - tra le stazioni di Ponte San Giovanni e Fontivegge, dove sono stati completati importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico.

Durante lo svolgimento dei lavori, iniziati lo scorso 14 luglio, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha garantito la mobilità con un servizio bus.

La riattivazione del servizio ferroviario tra Perugia Ponte San Giovanni e Perugia Fontivegge assicurerà circa il 70% dei collegamenti ordinari tra le due stazioni a causa della riduzione temporanea di capacità della stazione stessa, mentre resterà sospesa fino al 6 settembre la circolazione tra Perugia e Terontola. Anche su questa tratta il Regionale di Trenitalia prevede corse con bus.

Per tutto il periodo dell'interruzione rimarranno attivi gli sportelli delle biglietterie e i desk di assistenza alla clientela di Perugia e di Terni, secondo i consueti orari di apertura.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici né di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, mono wheel e hoverboard) e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani da assistenza.

Si invitano i passeggeri a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS. I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per