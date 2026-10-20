Via Catanelli a Ponte San Giovanni, Confagricoltura Umbria ringrazia Gesenu, Monni e la sindaca Ferdinandi: "Area finalmente ripulita, ora servono i lavori per il ripristino del piazzale"

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(UNWEB) PERUGIA - Confagricoltura Umbria esprime il proprio apprezzamento e ringraziamento a Gesenu e al suo presidente Massimo Monni per il lavoro svolto nella zona circostante la sede dell'organizzazione in via Catanelli a Ponte San Giovanni, e alla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, per l'attenzione e l'interessamento dimostrati.

Un intervento atteso e particolarmente apprezzato, che ha consentito di restituire decoro e pulizia a una zona frequentata quotidianamente da cittadini, residenti, professionisti e utenti degli uffici presenti.

"Quando alle segnalazioni seguono risposte concrete, è giusto riconoscerlo e dare merito a chi si è adoperato per risolvere le criticità – dichiara Matteo Pennacchi, presidente di Confagricoltura Umbria –. Per questo desideriamo ringraziare il presidente di Gesenu, Massimo Monni, e tutta la struttura per il lavoro svolto, così come la sindaca Vittoria Ferdinandi, che ha raccolto immediatamente la nostra richiesta, attivandosi presso Gesenu per favorire un intervento rapido ed efficace. Un esempio positivo di attenzione al territorio e di collaborazione tra istituzioni e realtà associative, che auspichiamo possa proseguire anche per le altre problematiche ancora da risolvere".

Rimane tuttavia ancora aperta la questione del ripristino del piazzale antistante gli uffici di Confagricoltura Umbria e i condomini adiacenti, per il quale si è tuttora in attesa dell'esecuzione dei necessari lavori di sistemazione.

"Auspichiamo che, dopo questo primo importante e positivo intervento – prosegue Pennacchi –, si possa procedere quanto prima anche al ripristino del piazzale, così da restituire piena funzionalità, sicurezza e decoro all'intera area, nell'interesse sia delle attività presenti sia dei numerosi residenti".

Confagricoltura Umbria conferma la propria disponibilità a mantenere un dialogo costruttivo con l'amministrazione comunale e con tutti i soggetti coinvolti, auspicando che si possa definire in tempi brevi un programma concreto di intervento, con tempi certi per la sistemazione definitiva del piazzale.