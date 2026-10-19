UmbriaLibri 2026, Nicola Lagioia: "successo evidente e un'atmosfera speciale che ha contagiato tutti". Assegnato il Premio Severino Cesari ad Alaa Faraj, ora lo sguardo è rivolto a Terni

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(UNWEB) – Perugia Tre giornate intense di appuntamenti, interessanti per le tematiche e ricche di pubblico segnano la straordinaria riuscita della tappa perugina di UmbriaLibri 2026.

Il direttore artistico, Nicola Lagioia, traccia un bilancio estremamente positivo della manifestazione e il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, sottolinea l'importanza di investire sulla filiera editoriale e sulla lettura annunciando che a inizio novembre, è già prevista la conferenza stampa per presentare l'imminente edizione di Terni.

Con queste parole il direttore artistico, Nicola Lagioia, descrive il clima e l'esito di un appuntamento culturale che ha saputo coinvolgere l'intera cittadinanza e un vasto pubblico di visitatori: "I tre giorni perugini di UmbriaLibri sono stati intensi e baciati, oltre che dal bel tempo, da un successo evidente. Tanta partecipazione, ma soprattutto un'atmosfera speciale che ha contagiato tutti: gli appassionati che hanno riempito gli incontri, le autrici e gli autori, gli editori, gli addetti ai lavori.

Il pubblico – prosegue - ha potuto incontrare i propri autori di riferimento e scoprire voci nuove. Dalla letteratura d'invenzione a quella per l'infanzia, dalla saggistica politica e sociale a quella letteraria, dal teatro al fumetto, la varietà della proposta è stata molto apprezzata".

Per Lagioia "è una conferma: tenere alta l'asticella e puntare sulla qualità significa avere fiducia nel pubblico, nella sua curiosità e nella sua disponibilità a lasciarsi sorprendere. A fare la differenza è stata anche Perugia: l'accoglienza dei suoi cittadini ha creato fin da subito un clima di festa e amicizia, nel quale è stato possibile affrontare anche i temi più spinosi del nostro tempo. A ogni modo è solo il giro di boa, non vediamo l'ora che cominci la tappa di Terni".

Il vicepresidente Tommaso Bori, ha posto l'accento "sull'importanza di rivitalizzare il settore editoriale, promuovere l'abitudine alla lettura e far crescere ulteriormente l'iniziativa".

"Questa edizione di UmbriaLibri – ha detto - dimostra la forza e la vitalità di un progetto culturale in grado di parlare a tutta la comunità. Investire sulla qualità della proposta culturale significa credere nel valore trasformativo della lettura e della cultura come strumenti essenziali di crescita democratica e sociale. Rivitalizzare il mondo dell'editoria, sostenere gli editori indipendenti e dare respiro all'intera filiera del libro è un impegno prioritario: significa dare valore al lavoro culturale e garantire ai cittadini spazi permanenti di confronto e scoperta. La straordinaria risposta di pubblico vista a Perugia ci conferma che c'è una forte domanda di cultura alta e accessibile. Il nostro obiettivo è far crescere sempre di più UmbriaLibri, consolidandola come un punto di riferimento e come presidio culturale permanente in tutto il territorio regionale".

Il vicepresidente Bori ha ricordato che tra i momenti centrali e più significativi della tre giorni perugina figura l'assegnazione del Premio letterario nazionale Opera Prima "Severino Cesari": il prestigioso riconoscimento è stato attribuito al giovane autore libico Alaa Faraj per il suo romanzo d'esordio "Perché ero ragazzo", "un premio che nel ricordo di Severino Cesari - sottolinea Bori - continua a valorizzare le voci emergenti della narrativa contemporanea, promuovendo l'integrazione, l'ascolto e il dialogo interculturale".

Con la conclusione dell'evento a Perugia, il cammino di UmbriaLibri non si ferma e guarda già al prossimo appuntamento. L'edizione di Terni si terrà nel mese di novembre, confermando la vocazione itinerante e regionale del festival.

Tutti i dettagli del programma, gli ospiti e le iniziative ternane saranno presentati ufficialmente in una conferenza stampa che si terrà nella prima decina di novembre.