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Home Politica Lotta alle mafie: la presidente Proietti incontra don Ciotti. L'Umbria si prepara alla Giornata nazionale di marzo 2027
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Lotta alle mafie: la presidente Proietti incontra don Ciotti. L'Umbria si prepara alla Giornata nazionale di marzo 2027

Di Redazione Umbria Notizie Web 19 Ottobre 2026 – 13:30 1 min di lettura

(UNWEB) - Perugia,   – Questa mattina a Palazzo Donini don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha fatto visita alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. All'incontro hanno preso parte il presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura, Fausto Cardella, il consigliere regionale e presidente della Commissione d'inchiesta antimafia dell'Assemblea legislativa, Fabrizio Ricci, e il referente regionale di Libera Umbria, Walter Cardinali.


Al centro del cordiale colloquio l'organizzazione della XXXII Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che vedrà il suo momento centrale a Perugia a marzo 2027. Per la prima volta nella storia della manifestazione l'evento vedrà la collaborazione e il coinvolgimento sinergico di tre regioni – Umbria, Marche e Abruzzo – e porterà in Umbria circa 30.000 persone da tutta Italia, tra cui una vastissima rappresentanza della rete associativa e del mondo civile, per un appuntamento di straordinaria rilevanza etica e sociale.
Il programma si aprirà domenica 21 marzo con la veglia di preghiera e l'incontro con i familiari delle vittime. Un ruolo centrale sarà poi riservato al mondo della scuola: lunedì 22 marzo la manifestazione entrerà nel vivo con la partecipazione degli studenti, il corteo e la lettura dei circa mille nomi delle vittime innocenti delle mafie.
Nel corso della visita è stata ribadita la totale intesa tra Libera e le istituzioni regionali, che lavoreranno sinergicamente per sostenere l'imponente macchina organizzativa, trasformando l'appuntamento in un'occasione fondamentale di formazione per le nuove generazioni, di sensibilizzazione contro le infiltrazioni criminali e di promozione della cultura della legalità.

Nota della Redazione

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