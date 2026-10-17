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"Vivere a modo MIO": la vita indipendente è un gioco di squadra

Di Redazione Umbria Notizie Web 17 Ottobre 2026 – 17:25 2 min di lettura

(UNWEB) In Regione una tavola rotonda per raccogliere testimonianze e mettere in luce l’efficacia del welfare generativo. Iniziativa del Consorzio ABN, il Presidente Leonardi: “Serve una comunità alleata e competente”

L’Umbria si interroga e si confronta sul tema della vita indipendente delle persone con disabilità. Venerdì 16 ottobre, presso la sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, si è tenuta un’interessante iniziativa promossa dal Consorzio ABN - network sociale: “Vivere a modo MIO - Le esperienze umbre costruiscono una nuova idea di abitare e autonomia". L’obiettivo di ABN è stato quello di mettere a confronto e a sistema le differenti progettualità avviate sul territorio regionale nell'ambito dei percorsi di autonomia per persone con disabilità, del cohousing e dell'abitare sociale per le persone fragili. In più è stata messa in evidenza l'efficacia del welfare generativo, un modello in cui l'autonomia delle persone con disabilità non è un percorso isolato, ma il frutto di una rete integrata che punta a promuovere diritti e percorsi di autonomia per tutte e tutti.

“L'autonomia abitativa e personale si costruisce solo quando attorno alle persone si attiva una comunità alleata e competente - dichiara Roberto Leonardi, Presidente del Consorzio ABN -. Questo appuntamento vuole essere un momento di bilancio e di rilancio per valorizzare le esperienze concrete umbre, dove la collaborazione tra pubblico, privato sociale e cittadinanza genera un abitare davvero inclusivo”.

Alla mattinata in Regione hanno fatto registrare la loro presenza anche l’Assessore regionale al welfare Fabio Barcaioli e la collega del Comune di Perugia, Costanza Spera. Presente anche il Direttore della Caritas Diocesana di Perugia e Città della Pieve, Don Marco Briziarelli. Diverse ed interessanti le testimonianze che sono arrivate dagli enti di terzo settore, su tutte la Cooperativa Borgorete e dalle associazioni, in particolare La Brigata Indipendente, Uno in più ETS e Fondazione Dream AP. Presenti anche alcuni dei ragazzi che stanno vivendo, chi continuamente e chi in specifici giorni della settimana, la realtà della vita indipendente all’interno di strutture e appartamenti dedicati, con il supporto degli operatori e del personale sanitario competente. In alcuni casi c’è anche la volontà di garantire un percorso lavorativo che possa generare poi un’autonomia economica.

I progetti di vita indipendente al momento sono attivi a Perugia presso le ‘Corti Perugine’ nella zona dell’ex Tabacchificio, ad Assisi e nel comune di Bastia Umbra.

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Nota della Redazione

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