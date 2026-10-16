Trasporti, Umbria e Toscana rafforzano l'intesa: seconda tappa di 'Territori in connessione' a Castiglione del Lago. Nel documento unitario delle due Regioni le richieste a RFI e al Ministero e il rilancio della stazione Medio Etruria. De Rebotti: "La mob

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(UNWEB) – Perugia, Umbria e Toscana fanno un ulteriore passo avanti nella costruzione di una strategia comune sul trasporto ferroviario e sulle infrastrutture che collegano i territori di confine. Dopo l'incontro dello scorso marzo a Chiusi, il percorso di 'Territori in connessione' è proseguito oggi a Castiglione del Lago, con l'obiettivo di trasformare l'intesa politica e istituzionale tra le due Regioni in un'azione sempre più concreta a sostegno della mobilità nell'Italia mediana.

Al centro del confronto, ancora una volta, il potenziamento dei collegamenti ferroviari lungo l'asse Roma-Firenze e il rafforzamento del ruolo delle stazioni intermedie, considerate essenziali per garantire collegamenti adeguati alle comunità, ai pendolari e ai lavoratori delle aree interne e dei territori di confine. All'incontro hanno partecipato gli assessori regionali alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco De Rebotti e Filippo Boni, i capigruppo del Partito Democratico nei Consigli regionali dell'Umbria e della Toscana, Cristian Betti e Simone Bezzini, il senatore Silvio Franceschelli, i sindaci di Castiglione del Lago e Chiusi, Matteo Burico e Gianluca Sonnini, e la consigliera regionale umbra Letizia Michelini.

Per De Rebotti, il tema dei collegamenti ferroviari non può essere considerato una questione marginale o esclusivamente territoriale, ma riguarda direttamente la qualità della vita e le possibilità di sviluppo delle comunità. "La mobilità pubblica su ferro e il diritto delle persone a spostarsi in maniera comoda, efficiente e dignitosa non possono più essere rinviati", sottolinea. "Da Umbria e Toscana arriva una richiesta chiara, che nasce dall'ascolto quotidiano delle esigenze di pendolari, lavoratori e cittadini. Gli amministratori locali e regionali stanno cercando di dare una risposta concreta a bisogni primari, mentre continuiamo a registrare una preoccupante disattenzione da parte del Governo centrale".

"Il trasporto pubblico locale – prosegue De Rebotti – non appartiene a una parte politica. È un servizio essenziale, che incide sulla qualità della vita delle persone, sulla possibilità di raggiungere i luoghi di studio e di lavoro e sulla capacità delle nostre città e dei nostri territori di crescere. Per questo la collaborazione tra Umbria e Toscana è importante: siamo di fronte a problemi che non si fermano ai confini amministrativi e che richiedono una posizione comune". Il confronto di Castiglione del Lago segna quindi il passaggio alla fase operativa del 'Patto di Chiusi', l'intesa politica e istituzionale avviata nei mesi scorsi. Le due Regioni stanno lavorando alla definizione di un documento programmatico unitario nel quale raccogliere proposte e richieste concrete per il potenziamento delle tratte ferroviarie e dei collegamenti lungo l'asse interessato.

La collaborazione tra Umbria e Toscana, però, guarda anche oltre il tema ferroviario. La vicinanza dei territori e le esigenze delle comunità di confine rendono strategico il confronto su altri ambiti, a partire dalla gestione delle risorse idriche, con il riferimento all'accordo su Montedoglio, e dall'integrazione dei servizi sanitari. Tra le priorità emerse dal tavolo c'è innanzitutto la richiesta di un confronto immediato con i vertici di Rete Ferroviaria Italiana. A questo dovrà seguire un tavolo istituzionale urgente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale le Regioni intendono portare le esigenze dei territori e le richieste che, sottolineano, da troppo tempo non hanno ricevuto risposte adeguate.

Un capitolo centrale sarà inoltre quello della stazione di Alta Velocità 'Medio Etruria'. La sua evoluzione e la sua concreta realizzazione rappresentano un passaggio ritenuto strategico non soltanto per Umbria e Toscana, ma per l'intero Centro Italia, dove i territori attendono da anni un'infrastruttura capace di rafforzare le connessioni ferroviarie e la competitività dell'area. "Il lavoro avviato a Chiusi non si esaurisce con l'incontro di oggi", conclude De Rebotti. "Al contrario, entriamo nella fase nella quale dobbiamo trasformare le richieste in interlocuzioni e risultati. Per questo continueremo a lavorare insieme alla Toscana, mantenendo alta l'attenzione sui collegamenti ferroviari, sulle stazioni intermedie e sulla Medio Etruria. L'obiettivo è portare le istanze dell'Italia mediana ai tavoli dove si assumono le decisioni e ottenere finalmente risposte all'altezza delle esigenze dei nostri territori".

L'appuntamento di Castiglione del Lago rappresenta dunque una nuova tappa di un percorso coordinato tra le due Regioni. Nelle prossime settimane sono previste ulteriori iniziative congiunte, con l'obiettivo di mantenere aperto il confronto e rafforzare la pressione istituzionale sulle questioni infrastrutturali e sui servizi che interessano le comunità umbre e toscane.

Trasporti, Umbria e Toscana rafforzano l'intesa: seconda tappa di 'Territori in connessione' a Castiglione del Lago. Nel documento unitario delle due Regioni le richieste a RFI e al Ministero e il rilancio della stazione Medio Etruria. De Rebotti: "La mobilità è un diritto, ora servono risposte" Trasporti, Umbria e Toscana rafforzano l'intesa: seconda tappa di 'Territori in connessione' a Castiglione del Lago. Nel documento unitario delle due Regioni le richieste a RFI e al Ministero e il rilancio della stazione Medio Etruria. De Rebotti: "La mobilità è un diritto, ora servono risposte.