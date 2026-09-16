SASE: Umberto Solimeno lascerà la direzione generale dal 2 novembre. La società al lavoro sulla prossima fase di sviluppo dello scalo
(UNWEB) SASE S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria, comunica che il Direttore Generale Umberto Solimeno ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, per motivi personali, con effetto dal 2 novembre 2026.
Fino a tale data, il Dott. Solimeno continuerà a svolgere pienamente le proprie funzioni di Direttore Generale, assicurando il proprio contributo ai progetti in corso e alla gestione operativa della società.
SASE ringrazia il Dott. Solimeno per l’importante contributo fornito allo sviluppo dell’Aeroporto dell’Umbria nel corso degli ultimi anni e gli rivolge i migliori auguri per la prossima fase del proprio percorso professionale.
Da parte sua, Umberto Solimeno ringrazia SASE per quelli che definisce “anni fantastici e indimenticabili” vissuti alla guida dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”.
Solimeno esprime inoltre profonda soddisfazione per i risultati raggiunti negli ultimi anni, che hanno accompagnato una significativa crescita del traffico e il progressivo sviluppo dello scalo e dei servizi offerti ai passeggeri.
Un ringraziamento particolare è rivolto ai propri collaboratori e a tutti i dipendenti della società.
«I traguardi raggiunti, ben oltre le aspettative iniziali, sono la più evidente dimostrazione della qualità del lavoro svolto da uno staff altamente specializzato ed efficiente», dichiara Solimeno.
SASE sta nel frattempo lavorando ai conseguenti passaggi organizzativi e all’avvio del percorso per la selezione della nuova figura direzionale, chiamata ad accompagnare la prossima fase di sviluppo dell’Aeroporto dell’Umbria, in coerenza con il Piano Industriale e con gli obiettivi di sviluppo dello scalo.
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