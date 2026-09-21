In 500 alla 35esima Camminata della Speranza: Torgiano cammina per l'inclusione

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L’edizione 2027 si terrà nel Comune di Marsciano

Grande partecipazione per l'iniziativa promossa dal Centro Speranza di Fratta Todina, realizzata per la prima volta con il Comune di Torgiano e patrocinata dall'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

(UNWEB) Perugia, Una grande partecipazione, favorita da una splendida giornata di sole, ha accompagnato la 35esima edizione della “Camminata della Speranza, per la cultura della disabilità”, che domenica 20 settembre ha animato il territorio di Torgiano. Circa 500 persone hanno scelto di camminare insieme per ribadire l'importanza dei diritti delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregiver. Ideata e organizzata dal Centro Speranza di Fratta Todina, la manifestazione è stata realizzata per la prima volta in collaborazione con il Comune di Torgiano e ha ottenuto il patrocinio dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, un importante riconoscimento del valore sociale e culturale dell'iniziativa.

Numerosa anche la presenza delle istituzioni, dalla vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Bianca Maria Tagliaferri, ai sindaci e agli assessori dei Comuni che da anni sostengono la manifestazione, tra cui Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi e Perugia. Anche quest'anno Umbra Acque ha messo a disposizione l'autobotte di acqua potabile e ha distribuito borracce ai partecipanti. La sosta e il pranzo sono stati curati dalle Pro loco di Brufa, Pontenuovo, Miralduolo e Vinarelli-Torgiano, insieme al Comune di Torgiano, alle associazioni e alle aziende del territorio, a testimonianza di una comunità unita nel segno dell'inclusione e della solidarietà. A conclusione della giornata è stata annunciata una notizia accolta con entusiasmo: la Camminata della Speranza del 2027 si terrà a Marsciano.

“Trentacinque anni – ha dichiarato Madre Graziella Bazzo, direttrice Centro Speranza di Fratta Todina – non sono soltanto un numero, ma rappresentano una lunga strada percorsa insieme: un cammino fatto di passi condivisi, di volti, di storie e, soprattutto, di un impegno costante per promuovere la cultura dell’inclusione, il rispetto della dignità umana e il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Oggi siamo qui, uniti, per testimoniare che la diversità è una ricchezza e che nessuno deve mai sentirsi solo di fronte alle difficoltà della vita. Camminare insieme significa abbattere le barriere culturali e fisiche, costruire ponti di solidarietà e dare voce a chi spesso non ne ha. Ogni nostro passo rappresenta una promessa di vicinanza e una speranza per il futuro. Un pensiero speciale va agli operatori, ai volontari e alla comunità del Centro Speranza, che ogni giorno trasformano la cura e l’accoglienza in un gesto d’amore concreto. La vita stessa è un cammino che si affronta passo dopo passo, sostenendosi a vicenda nei momenti di salita per poter condividere la gioia del traguardo. Continuiamo a camminare insieme, non solo oggi, ma ogni giorno, con lo stesso spirito di accoglienza, amore e speranza”.

“Per Torgiano è stato un grande onore accogliere la 35esima Camminata della Speranza”, ha affermato Eridano Liberti, sindaco di Torgiano. “Vedere centinaia di persone camminare insieme per affermare i diritti, la dignità e l'inclusione delle persone con disabilità – ha proseguito – è stata un'emozione profonda e un messaggio potente per tutta la nostra comunità. Ringrazio il Centro Speranza, le associazioni, le Pro loco, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Un ringraziamento particolare va al vicesindaco Attilio Persia, che ha seguito e coordinato con grande impegno l'organizzazione dell'iniziativa. Questa giornata ci ricorda che una comunità è davvero forte quando sa prendersi cura di tutti, senza lasciare indietro nessuno”.

“Credo che la parola che meglio rappresenta questa giornata sia speranza. Una speranza – ha affermato infine Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv, che organizza la manifestazione insieme al Centro Speranza – che non significa attendere passivamente un cambiamento, ma scegliere concretamente di esserci, di camminare insieme e di non lasciare indietro nessuno. Sono convinto che i diritti e la dignità delle persone con disabilità debbano essere garantiti a tutti, indipendentemente dalle condizioni personali o familiari. Allo stesso tempo, ritengo fondamentale riconoscere e sostenere il ruolo dei caregiver, che ogni giorno affrontano impegni e responsabilità enormi, spesso senza adeguati servizi e senza il giusto riconoscimento. Riprendendo una celebre frase attribuita a Sant'Agostino, penso che la speranza nasca dall'indignazione di fronte alle disuguaglianze e dal coraggio di impegnarsi per cambiarle. È lo stesso coraggio che vedo ogni giorno nelle famiglie, nei volontari, nelle associazioni, negli operatori e nelle istituzioni, chiamati a costruire insieme territori sempre più inclusivi, nei quali nessuno si senta solo e nessuno venga lasciato indietro”.

La 35esima edizione della Camminata è stata organizzata dal Centro Speranza di Fratta Todina in collaborazione con il Comune di Torgiano con il patrocinio dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, della Regione Umbria, delle Province di Perugia e Terni, dei Comuni di Perugia, Terni e Torgiano, di quelli della Zona sociale 4 (Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Montecastello Di Vibio, San Venanzo e Todi), Diocesi Orvieto-Todi, Usl Umbria 1, Associazione Madre Speranza odv, Croce Rossa Italiana – Comitato di Deruta Torgiano, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, Cesvol Umbria, Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari), Comitato Italiano Paralimpico dell’Umbria. Molti anche gli sponsor privati e gli enti grazie ai quali è stato possibile realizzare anche questa edizione: Umbra Acque, Bevilacqua autonoleggi, Art line - arti grafiche pubblicitarie, Associazione musicale Ciro Scarponi - Torgiano, Unità pastorale 15.