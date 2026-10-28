Dal 1 al 5 novembre torna la fiera dei morti a Pian di Massiano e Centro storico
Anteprima il 31 ottobre nell’acropoli
(UNWEB) Perugia. La Fiera dei Morti 2026 torna con tutta la forza di una manifestazione identitaria e di antiche origini ma che dimostra di sapersi arricchisce di significative novità. Come da tradizione, è in programma il primo novembre la doppia inaugurazione legata alle due sezioni allestite a Pian di Massiano (ore 10) e in piazza Italia (ore 11.30).
"La Fiera dei Morti anche in centro", che si svolgerà in corso Vannucci, piazza della Repubblica, via Mazzini, piazza Matteotti e piazza Italia, quest'anno avrà un'anteprima sabato 31 ottobre con apertura degli stand dalle ore 10 alle 20 mentre alle 16 in piazza Italia è in programma anche un focus dedicato alle città gemellate e agli operatori del territorio. Un'occasione per conoscere più da vicino le città gemellate con Perugia e le storie che le legano alla comunità locale.
L'anteprima de "La Fiera anche in centro" – La manifestazione "Anteprima Fiera dei Morti anche in centro", promossa da Farefacendo - Associazione degli Artigiani e del Libero Ingegno, che cura l'organizzazione della fiera sull'acropoli sarà un momento introduttivo e simbolico caratterizzato anche da attività di animazione e intrattenimento.
"La scelta assume anche una valenza organizzativa e di sicurezza – nota l'assessore al commercio Andrea Stafisso -. Poiché nel 2026 il 1° novembre cade di domenica, l'anteprima permetterà un avvio graduale della manifestazione e una migliore distribuzione dei flussi di visitatori. Inoltre, consentirà di evitare le operazioni di allestimento nelle ore di maggiore affluenza del sabato pomeriggio e della sera, riducendo possibili criticità per la sicurezza dei pedoni e limitando i disagi per commercianti, residenti e frequentatori del centro storico".
Anche l'assessore al centro storico, Fabrizio Croce, conferma la bontà dell'anteprima in centro storico cosi da offrire ai turisti in città e a quello in arrivo nel week-end un centro storico già pronto ad accoglierli con atmosfere, sapori e tradizioni storicamente legate alla Fiera dei Morti che comunque resta legata alle sue date storiche (1° al 5 novembre).
Si ricorda che il 31 ottobre non si svolgerà il consueto mercato del sabato a Pian di Massiano e, per l'occasione, in accordo con Fiva Confcommercio Umbria, è invece previsto nel parcheggio del PalaBarton Energy un mercato straordinario dedicato a fiori e piante, con tipologie in prevalenza legate alla ricorrenza dei defunti (ore 8-13).
Il Comune scende in piazza – Altra novità: già dal giorno dell'anteprima, il Comune sarà presente in piazza Italia, accanto al mercato delle città Gemelle, con un proprio stand dedicato alla comunicazione e ai servizi digitali, tutti i giorni dalle 9 alle 20. Un'occasione per incontrare la cittadinanza, far conoscere gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione comunica ogni giorno e accompagnare alla scoperta dei canali digitali dell'ente. Dal canale WhatsApp ai profili social istituzionali, fino alla testata giornalistica online Perugia Comunica, lo stand sarà uno spazio di informazione, ascolto e orientamento, per rendere più semplice e immediato l'accesso alle notizie, agli aggiornamenti e ai servizi dell'Amministrazione. Accanto all'Ufficio stampa e comunicazione, il servizio DigiPASS sarà inoltre a disposizione per promuovere le competenze digitali e supportare le persone nell'utilizzo degli strumenti online.
A Pian di Massiano, invece, vicino all'ingresso del luna park lato fiera, saranno presenti l'Informagiovani, il Centro Servizio Giovani e il progetto DesTEENazione in uno apposito stand dove sarà possibile conoscere operatori, attività e servizi offerti per i giovani e le famiglie.
Mercato delle città gemellate - Tra gli appuntamenti più attesi della "Fiera dei Morti anche in centro" si conferma il Mercato delle città gemellate con Perugia in piazza Italia (ore 10-20). Tornano gli stand dai profumi e colori inconfondibili, con i prodotti tipici dell'artigianato e della gastronomia di Aix-en-Provence (Francia), Bratislava (Slovacchia), Potsdam (Germania), Grand Rapids (Michigan-Usa) e Seattle (Washington-Usa). Dalla Provenza, la gemella Aix-en-Provence propone prodotti gastronomici, tessuti e biancheria per la casa in stile provenzale, confezioni di lavanda, olio essenziale e saponi. Bratislava, accoglie i visitatori con le tradizioni più vive della Slovacchia: dalle decorazioni natalizie in vetro ai cesti intrecciati a mano, fino a complementi d'arredo passando anche per la gastronomia. La gemella tedesca Potsdam, è presente con l'antica e raffinata tecnica artigianale di tintura tessile in blu indaco del Blaudruck. Nello spazio espositivo è presente anche materiale promozionale sulla città e si possono avere informazioni sulle attività di gemellaggio. Anche le città americane di Grand Rapids e Seattle, rappresentate dai rispettivi Comitati di gemellaggio, portano esempi dei prodotti tipici dei loro territori insieme a materiale informativo e promozionale dei due gemellaggi. Così Seattle è presente con gadget, oggettistica e libri. Grand Rapids con frutta secca e sciroppo d'acero del Michigan.
Le città gemellate con Perugia aspettano in piazza Italia i visitatori con la voglia di ritrovarsi per celebrare insieme l'amicizia fra città e, soprattutto, per riconoscersi nei valori dell'accoglienza, dello scambio e dell'unione fra città anche attraverso la quotidianità delle tradizioni.
La Fiera a Pian di Massiano – Dal 1° al 5 novembre (ore 8-20), a Pian di Massiano torneranno, come ogni anno, 518 banchi con le categorie merceologiche più varie, fra cui abbigliamento, oggettistica, bigiotteria, artigianato, biancheria per la casa, dolciumi, prodotti in vimini e ferro battuto, casalinghi, alimentari, i cosiddetti "introvabili" con relative dimostrazioni. Una fiera da sempre a ingresso gratuito che intreccia commercio, gastronomia e il piacere dell'aggregazione.
Trasporti e viabilità
Minimetrò
Nella notte di sabato 31 ottobre è previsto il prolungamento dell'orario fino alle ore 1.05.
- Il 1° novembre il minimetrò osserva l'orario 9 - 20.45 (ultima corsa). Dal 2 al 5 novembre, orario ordinario dei giorni feriali dalle 7 alle 21.05 (ultima corsa).
Viabilità Polizia Locale
- L'ordinanza emessa dalla Polizia Locale del Comune di Perugia disciplina la circolazione e la sosta nell'area di Pian di Massiano in occasione della Fiera dei Morti 2026, in programma dal 1° al 5 novembre.
I provvedimenti sono finalizzati a garantire la sicurezza, agevolare l'accesso dei visitatori e organizzare i parcheggi.
Le principali disposizioni:
• dal 29 ottobre al 5 novembre: divieto di transito e sosta con rimozione in piazzale Umbria Jazz, nell'area del parcheggio Porta Nova. Negli anelli 8 e 9 il divieto scatta alle ore 14 del 29 ottobre; nelle altre aree alle ore 8.
• Dal 31 ottobre al 5 novembre: divieto di transito e sosta in viale Giuseppe Meazza, nel tratto tra viale Pietro Conti e l'accesso al parcheggio laterale del PalaBarton, salvo le deroghe previste.
• Sensi unici temporanei: in viale Tazio Nuvolari, viale dell'Ingegneria, viale del Percorso Verde, strada Ferro di Cavallo–Santa Lucia, via Cairoli, via F. d'Attoma e nell'area della pista ciclabile indicata dall'ordinanza.
• Parcheggi per i visitatori: sosta consentita sul lato sinistro di viale Tazio Nuvolari, viale dell'Ingegneria e viale del Percorso Verde, nei tratti individuati, oltre che sulla corsia esterna di entrambi i sensi di marcia di viale Giovanni Perari.
• Parcheggi riservati: piazzale Guido Mazzetti (ex P1) destinato agli operatori della Fiera muniti di contrassegno. L'area tra via Meazza e il PalaBarton è riservata ai veicoli di pubblico interesse, a quelli autorizzati e ai veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di contrassegno.
• Ulteriori limitazioni: divieti di fermata e direzioni obbligatorie in diverse strade limitrofe, per garantire la fluidità del traffico.
Aspettando risponde all'idea dell'accoglienza dei turisti, trovare una città più preparata e bella per la festività dell'uno novembre
Busitalia
A seguito delle modifiche alla circolazione previste in occasione dello svolgimento della Fiera dei Morti, dal 31 ottobre al 5 novembre 2026 le linee F e S sono modificate come di seguito indicato.
Corse dirette a Rimbocchi-P.zza Cavallotti-Sant'Erminio: le corse transitano per Via Cortonese-Stazione FS-Via Ruggero D'Andreotto-Via San Galigano-Rimbocchi per poi riprendere il normale percorso.
Corse dirette a Via Cortonese-Ferro di Cavallo-Ospedale-San Mariano: le corse transitano per Via dell'Ingegneria-Strada Santa Lucia-Via del Tabacchificio per poi riprendere il normale percorso.
Le fermate interessate dalle deviazioni, presso Santa Lucia e Via Perari, sono sospese.
Servizio Cimiteri
Il 1° novembre i Cimiteri di Monterone (Nuovo e Monumentale) e di Ponte della Pietra saranno collegati da due linee speciali.
Collegamento speciale Cimitero di Monterone
Linea CM1: S.Erminio-Monteluce-Cimitero Monterone dalle ore 7.35 alle ore 17.15, con frequenza di 20 minuti.
Collegamento speciale Cimitero di Ponte della Pietra
Linea CM2: Stazione FS-Via Pievaiola-San Sisto-Cimitero-Via Settevalli-Stazione FS dalle ore 13.00 alle ore 17.30, con frequenza di 30 m.
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