Dal 1 al 5 novembre torna la fiera dei morti a Pian di Massiano e Centro storico

Eventi

Anteprima il 31 ottobre nell’acropoli

(UNWEB) Perugia. La Fiera dei Morti 2026 torna con tutta la forza di una manifestazione identitaria e di antiche origini ma che dimostra di sapersi arricchisce di significative novità. Come da tradizione, è in programma il primo novembre la doppia inaugurazione legata alle due sezioni allestite a Pian di Massiano (ore 10) e in piazza Italia (ore 11.30).

"La Fiera dei Morti anche in centro", che si svolgerà in corso Vannucci, piazza della Repubblica, via Mazzini, piazza Matteotti e piazza Italia, quest'anno avrà un'anteprima sabato 31 ottobre con apertura degli stand dalle ore 10 alle 20 mentre alle 16 in piazza Italia è in programma anche un focus dedicato alle città gemellate e agli operatori del territorio. Un'occasione per conoscere più da vicino le città gemellate con Perugia e le storie che le legano alla comunità locale.

L'anteprima de "La Fiera anche in centro" – La manifestazione "Anteprima Fiera dei Morti anche in centro", promossa da Farefacendo - Associazione degli Artigiani e del Libero Ingegno, che cura l'organizzazione della fiera sull'acropoli sarà un momento introduttivo e simbolico caratterizzato anche da attività di animazione e intrattenimento.

"La scelta assume anche una valenza organizzativa e di sicurezza – nota l'assessore al commercio Andrea Stafisso -. Poiché nel 2026 il 1° novembre cade di domenica, l'anteprima permetterà un avvio graduale della manifestazione e una migliore distribuzione dei flussi di visitatori. Inoltre, consentirà di evitare le operazioni di allestimento nelle ore di maggiore affluenza del sabato pomeriggio e della sera, riducendo possibili criticità per la sicurezza dei pedoni e limitando i disagi per commercianti, residenti e frequentatori del centro storico".

Anche l'assessore al centro storico, Fabrizio Croce, conferma la bontà dell'anteprima in centro storico cosi da offrire ai turisti in città e a quello in arrivo nel week-end un centro storico già pronto ad accoglierli con atmosfere, sapori e tradizioni storicamente legate alla Fiera dei Morti che comunque resta legata alle sue date storiche (1° al 5 novembre).

Si ricorda che il 31 ottobre non si svolgerà il consueto mercato del sabato a Pian di Massiano e, per l'occasione, in accordo con Fiva Confcommercio Umbria, è invece previsto nel parcheggio del PalaBarton Energy un mercato straordinario dedicato a fiori e piante, con tipologie in prevalenza legate alla ricorrenza dei defunti (ore 8-13).

Il Comune scende in piazza – Altra novità: già dal giorno dell'anteprima, il Comune sarà presente in piazza Italia, accanto al mercato delle città Gemelle, con un proprio stand dedicato alla comunicazione e ai servizi digitali, tutti i giorni dalle 9 alle 20. Un'occasione per incontrare la cittadinanza, far conoscere gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione comunica ogni giorno e accompagnare alla scoperta dei canali digitali dell'ente. Dal canale WhatsApp ai profili social istituzionali, fino alla testata giornalistica online Perugia Comunica, lo stand sarà uno spazio di informazione, ascolto e orientamento, per rendere più semplice e immediato l'accesso alle notizie, agli aggiornamenti e ai servizi dell'Amministrazione. Accanto all'Ufficio stampa e comunicazione, il servizio DigiPASS sarà inoltre a disposizione per promuovere le competenze digitali e supportare le persone nell'utilizzo degli strumenti online.

A Pian di Massiano, invece, vicino all'ingresso del luna park lato fiera, saranno presenti l'Informagiovani, il Centro Servizio Giovani e il progetto DesTEENazione in uno apposito stand dove sarà possibile conoscere operatori, attività e servizi offerti per i giovani e le famiglie.

Mercato delle città gemellate - Tra gli appuntamenti più attesi della "Fiera dei Morti anche in centro" si conferma il Mercato delle città gemellate con Perugia in piazza Italia (ore 10-20). Tornano gli stand dai profumi e colori inconfondibili, con i prodotti tipici dell'artigianato e della gastronomia di Aix-en-Provence (Francia), Bratislava (Slovacchia), Potsdam (Germania), Grand Rapids (Michigan-Usa) e Seattle (Washington-Usa). Dalla Provenza, la gemella Aix-en-Provence propone prodotti gastronomici, tessuti e biancheria per la casa in stile provenzale, confezioni di lavanda, olio essenziale e saponi. Bratislava, accoglie i visitatori con le tradizioni più vive della Slovacchia: dalle decorazioni natalizie in vetro ai cesti intrecciati a mano, fino a complementi d'arredo passando anche per la gastronomia. La gemella tedesca Potsdam, è presente con l'antica e raffinata tecnica artigianale di tintura tessile in blu indaco del Blaudruck. Nello spazio espositivo è presente anche materiale promozionale sulla città e si possono avere informazioni sulle attività di gemellaggio. Anche le città americane di Grand Rapids e Seattle, rappresentate dai rispettivi Comitati di gemellaggio, portano esempi dei prodotti tipici dei loro territori insieme a materiale informativo e promozionale dei due gemellaggi. Così Seattle è presente con gadget, oggettistica e libri. Grand Rapids con frutta secca e sciroppo d'acero del Michigan.

Le città gemellate con Perugia aspettano in piazza Italia i visitatori con la voglia di ritrovarsi per celebrare insieme l'amicizia fra città e, soprattutto, per riconoscersi nei valori dell'accoglienza, dello scambio e dell'unione fra città anche attraverso la quotidianità delle tradizioni.

La Fiera a Pian di Massiano – Dal 1° al 5 novembre (ore 8-20), a Pian di Massiano torneranno, come ogni anno, 518 banchi con le categorie merceologiche più varie, fra cui abbigliamento, oggettistica, bigiotteria, artigianato, biancheria per la casa, dolciumi, prodotti in vimini e ferro battuto, casalinghi, alimentari, i cosiddetti "introvabili" con relative dimostrazioni. Una fiera da sempre a ingresso gratuito che intreccia commercio, gastronomia e il piacere dell'aggregazione.

Trasporti e viabilità

Minimetrò

Nella notte di sabato 31 ottobre è previsto il prolungamento dell'orario fino alle ore 1.05.

- Il 1° novembre il minimetrò osserva l'orario 9 - 20.45 (ultima corsa). Dal 2 al 5 novembre, orario ordinario dei giorni feriali dalle 7 alle 21.05 (ultima corsa).

Viabilità Polizia Locale

- L'ordinanza emessa dalla Polizia Locale del Comune di Perugia disciplina la circolazione e la sosta nell'area di Pian di Massiano in occasione della Fiera dei Morti 2026, in programma dal 1° al 5 novembre.

I provvedimenti sono finalizzati a garantire la sicurezza, agevolare l'accesso dei visitatori e organizzare i parcheggi.

Le principali disposizioni:

• dal 29 ottobre al 5 novembre: divieto di transito e sosta con rimozione in piazzale Umbria Jazz, nell'area del parcheggio Porta Nova. Negli anelli 8 e 9 il divieto scatta alle ore 14 del 29 ottobre; nelle altre aree alle ore 8.

• Dal 31 ottobre al 5 novembre: divieto di transito e sosta in viale Giuseppe Meazza, nel tratto tra viale Pietro Conti e l'accesso al parcheggio laterale del PalaBarton, salvo le deroghe previste.

• Sensi unici temporanei: in viale Tazio Nuvolari, viale dell'Ingegneria, viale del Percorso Verde, strada Ferro di Cavallo–Santa Lucia, via Cairoli, via F. d'Attoma e nell'area della pista ciclabile indicata dall'ordinanza.

• Parcheggi per i visitatori: sosta consentita sul lato sinistro di viale Tazio Nuvolari, viale dell'Ingegneria e viale del Percorso Verde, nei tratti individuati, oltre che sulla corsia esterna di entrambi i sensi di marcia di viale Giovanni Perari.

• Parcheggi riservati: piazzale Guido Mazzetti (ex P1) destinato agli operatori della Fiera muniti di contrassegno. L'area tra via Meazza e il PalaBarton è riservata ai veicoli di pubblico interesse, a quelli autorizzati e ai veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di contrassegno.

• Ulteriori limitazioni: divieti di fermata e direzioni obbligatorie in diverse strade limitrofe, per garantire la fluidità del traffico.

Aspettando risponde all'idea dell'accoglienza dei turisti, trovare una città più preparata e bella per la festività dell'uno novembre

Busitalia

A seguito delle modifiche alla circolazione previste in occasione dello svolgimento della Fiera dei Morti, dal 31 ottobre al 5 novembre 2026 le linee F e S sono modificate come di seguito indicato.

Corse dirette a Rimbocchi-P.zza Cavallotti-Sant'Erminio: le corse transitano per Via Cortonese-Stazione FS-Via Ruggero D'Andreotto-Via San Galigano-Rimbocchi per poi riprendere il normale percorso.

Corse dirette a Via Cortonese-Ferro di Cavallo-Ospedale-San Mariano: le corse transitano per Via dell'Ingegneria-Strada Santa Lucia-Via del Tabacchificio per poi riprendere il normale percorso.

Le fermate interessate dalle deviazioni, presso Santa Lucia e Via Perari, sono sospese.

Servizio Cimiteri

Il 1° novembre i Cimiteri di Monterone (Nuovo e Monumentale) e di Ponte della Pietra saranno collegati da due linee speciali.

Collegamento speciale Cimitero di Monterone

Linea CM1: S.Erminio-Monteluce-Cimitero Monterone dalle ore 7.35 alle ore 17.15, con frequenza di 20 minuti.

Collegamento speciale Cimitero di Ponte della Pietra

Linea CM2: Stazione FS-Via Pievaiola-San Sisto-Cimitero-Via Settevalli-Stazione FS dalle ore 13.00 alle ore 17.30, con frequenza di 30 m.

Nella settimana dal 16 novembre riapre il Centro per le Famiglie di Perugia: il servizio si amplia e triplica la sua presenza sul territorio

A partire da lunedì 16 novembre riprenderanno le attività del Centro per le Famiglie della Zona Sociale 2 (Capofila Comune di Perugia), con un importante potenziamento del servizio rispetto al passato.

La principale novità riguarda l'ampliamento della presenza territoriale. Il Centro, infatti, triplicherà gradualmente la propria presenza , tramite un'articolazione in hub e spoke, arrivando a coprire tre diverse aree della città: Monteluce Sant'erminio, Madonna Alta e San Sisto-Castel del Piano, con l'obiettivo di rendere i servizi maggiormente accessibili e rafforzare la vicinanza alle famiglie nei diversi quartieri.

La riapertura del 16 novembre rappresenta il primo passo di un percorso di rafforzamento del servizio, che potrà contare su una programmazione più stabile, continuativa e strutturata, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di accesso e rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni delle famiglie.

Il potenziamento del Centro si inserisce nella volontà dell'Amministrazione comunale di costruire un sistema di servizi di prossimità sempre più capillare, capace di offrire punti di riferimento concreti alle famiglie, sostenere le relazioni e promuovere il benessere della comunità, non soltanto nelle situazioni di fragilità, ma anche nella quotidianità. E' proprio in tale ottica che si è scelto di utilizzare lo strumento dell'accordo quadro il quale ha consentito di poter utilizzare in modo organico ed efficace molteplici fonti di finanziamento (fondo politiche sociali, agenda urbana , progetto insieme si vince)

Il calendario delle aperture, la distribuzione delle attività nelle diverse sedi e l'organizzazione complessiva del servizio saranno comunicati nelle prossime settimane, insieme alla presentazione ufficiale del nuovo Centro per le Famiglie.