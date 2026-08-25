Nuovi Garanti dell'Umbria: gli auguri di buon lavoro della presidente della Regione Stefania Proietti
(UNWEB) – Perugia, – Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai nuovi garanti nominati dall'Assemblea legislativa dell'Umbria: Andrea Pensi, Garante per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale; Renato Tomei, Garante per i diritti delle persone con disabilità; Matteo Severini, Garante per l'infanzia e l'adolescenza; Carla Casciari, Garante per le persone anziane; e Fabrizio Schettini, Difensore civico regionale.
Sono figure alle quali viene affidato un compito di grande responsabilità, perché chiamate a rappresentare e tutelare diritti fondamentali e a mantenere aperto un canale di ascolto tra le persone - soprattutto quelle che vivono condizioni di maggiore fragilità - e le istituzioni. È un lavoro che richiede competenza, equilibrio e capacità di ascolto, ma anche la sensibilità necessaria per comprendere bisogni e situazioni che spesso rischiano di rimanere ai margini.
La Regione Umbria considera queste figure un presidio importante di democrazia e di tutela dei diritti e, proprio per questo, sono certa che sapremo costruire con loro un rapporto di collaborazione proficuo e concreto, nel pieno rispetto delle reciproche competenze. L'obiettivo comune deve essere quello di rendere sempre più forte una comunità che sappia prendersi cura delle persone, riconoscendo a ciascuno dignità, diritti e opportunità.
Un ringraziamento va anche a quanti, negli anni precedenti, hanno ricoperto le funzioni di garanzia già presenti nella nostra Regione, contribuendo con il loro impegno a costruire un patrimonio di esperienza e attenzione alla tutela dei diritti.
Ora si apre una nuova fase, nella quale sono certa che i nuovi garanti sapranno mettere esperienza, professionalità e sensibilità al servizio dell'Umbria e dei suoi cittadini. A loro va il mio augurio di buon lavoro e il ringraziamento fin d'ora per l'impegno che sono chiamati ad assumere.
Stefania Proietti, Presidente Regione Umbria
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