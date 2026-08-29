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Politica

Ancora furti sulla linea RFI: colpite San Nicolò e Massa Martana

Di Redazione Umbria Notizie Web 29 Agosto 2026 – 13:32 1 min di lettura

(UNWEB) Questa notte altra serie di furti di rame sulla linea RFI in ristrutturazione. Questa volta è toccato alla stazione di S. Nicolò di Celle dove è stata totalmente smantellata la linea del primo e secondo binario e alla linea nei pressi di Massa Martana.


Situazione insostenibile. Oramai i “soliti ignoti” si fanno forti della situazione priva dei giusti controlli. Se consideriamo i costi che RFI Spa ha già sostenuto e dovrà sostenere per il ripristino tecnico della situazione (salvo altri furti che potrebbero avvenire senza i giusti provvedimenti) pare del tutto evidente che sarebbe molto più conveniente adottare misure di prevenzione con adeguate squadre di vigilanza e controllo. Oltretutto si eviterebbe il rischio di allungare i tempi di attivazione della linea.
Avere una linea “quasi quotidianamente frequentata da certi delinquenti” espone i dipendenti di RFI Spa e delle ditte in appalto anche a rischi di pericolosi incontri le cui conseguenze sono imprevedibili.
La FIT CISL Umbria chiede a RFI Spa e alle autorità competenti rapidi interventi.
Così, in una nota,. la Segreteria FIT CISL Umbria

Nota della Redazione

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