Ancora furti sulla linea RFI: colpite San Nicolò e Massa Martana

Politica

(UNWEB) Questa notte altra serie di furti di rame sulla linea RFI in ristrutturazione. Questa volta è toccato alla stazione di S. Nicolò di Celle dove è stata totalmente smantellata la linea del primo e secondo binario e alla linea nei pressi di Massa Martana.



Situazione insostenibile. Oramai i “soliti ignoti” si fanno forti della situazione priva dei giusti controlli. Se consideriamo i costi che RFI Spa ha già sostenuto e dovrà sostenere per il ripristino tecnico della situazione (salvo altri furti che potrebbero avvenire senza i giusti provvedimenti) pare del tutto evidente che sarebbe molto più conveniente adottare misure di prevenzione con adeguate squadre di vigilanza e controllo. Oltretutto si eviterebbe il rischio di allungare i tempi di attivazione della linea.

Avere una linea “quasi quotidianamente frequentata da certi delinquenti” espone i dipendenti di RFI Spa e delle ditte in appalto anche a rischi di pericolosi incontri le cui conseguenze sono imprevedibili.

La FIT CISL Umbria chiede a RFI Spa e alle autorità competenti rapidi interventi.

Così, in una nota,. la Segreteria FIT CISL Umbria