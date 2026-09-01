Il PD perugino lancia la sfida del futuro: torna la Festa dell'Unità nel segno del ricongiungimento generazionale

Politica

Dal 7 al 12 settembre il CVA di Case Nuove diventa il laboratorio politico del centrosinistra con Ferdinandi, Proietti, Zingaretti, Speranza e i Giovani Democratici.

(UNWEB) Dopo undici anni dall'ultima edizione, torna a Perugia la Festa dell'Unità. La manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla Loggia dei Lanari e rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per la comunità democratica perugina: un momento di festa, partecipazione e confronto politico che torna a occupare uno spazio importante nella vita della città.

La Festa dell'Unità si terrà dal 7 al 12 settembre al CVA di Case Nuove e nasce con l'obiettivo di rimettere al centro la partecipazione e l'elaborazione politica collettiva, affrontando le principali sfide che riguardano Perugia, l'Umbria e il contesto nazionale e internazionale.

La manifestazione segna infatti una tappa importante nel percorso di rilancio e di radicamento del Partito democratico nel capoluogo umbro, tornando a essere un luogo aperto di confronto sui temi del lavoro, dei diritti, della sanità, dell'ambiente, del welfare, dello sviluppo sostenibile, della cultura, dei trasporti e delle infrastrutture, della sicurezza e degli scenari internazionali.

Un programma che guarda al futuro e che, accanto alle questioni cittadine, vuole collocare il dibattito in una dimensione più ampia. Tra gli appuntamenti è prevista anche una sessione dedicata alla costruzione dell'alleanza progressista, oltre a momenti di confronto con le amministrazioni di riferimento.

Ad aprire la Festa sarà la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, mentre nella giornata conclusiva sarà ospite la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. A entrambe è stato chiesto di confrontarsi sulle prospettive di Perugia e dell'Umbria da qui ai prossimi dieci anni. Inoltre un ricco parterre di ospiti nazionali animerà la sei giorni perugina: tra i protagonisti Nicola Zingaretti, Roberto Speranza, Alessandro Alfieri, Michele Fina, Matteo Ricci, Andrea Casu, Marina Sereni e Arturo Scotto.

Moretti: "La Festa dell'Unità torna a essere il momento culminante di un percorso"

A presentare l'iniziativa è stato Stefano Moretti, segretario comunale del Partito Democratico di Perugia, che ha ricordato il percorso compiuto dal partito nell'ultimo anno.

"Il 10 settembre 2025, dopo la conclusione del congresso, si è insediato un nuovo gruppo dirigente. È stato un nuovo inizio, l'avvio di una nuova fase, con una struttura chiamata a interagire con le amministrazioni e capace di elaborare idee e proposte".

In questi dodici mesi, ha spiegato Moretti, il Partito Democratico ha lavorato alla mobilitazione dei circoli, dell'assemblea e del gruppo consiliare, promuovendo numerose iniziative pubbliche e campagne politiche. Tra queste, l'impegno per Gaza e per la Palestina, "che non deve cessare", la campagna referendaria sulla riforma costituzionale e le iniziative dedicate al diritto alla casa, alla violenza contro le donne e alle Case della partecipazione, oltre alle numerose attività organizzate nei circoli cittadini.

"Fin dall'inizio – ha sottolineato Moretti – avevamo indicato come obiettivo il ritorno della Festa dell'Unità. Vogliamo che torni a essere il momento culminante di un percorso, uno strumento per rafforzare la presenza del partito nella società e per portare idee e proposte".

L'ultima Festa dell'Unità a Perugia si era svolta nel settembre 2015. Il ritorno della manifestazione, dunque, assume anche un valore simbolico: "Vogliamo guardare in avanti e affrontare le sfide della città, dell'Umbria e del contesto più ampio, mettendo in relazione i temi locali con quelli nazionali e internazionali".

La Festa sarà inoltre un'occasione per rafforzare il dialogo con le amministrazioni e con il mondo progressista, attraverso momenti di confronto con gli amministratori e una discussione dedicata alla costruzione dell'alleanza progressista.

Zurlo: "Ricongiungiamo due generazioni e ricostruiamo la comunità democratica"

"Questa Festa rappresenta il ricongiungimento di due generazioni», ha evidenziato Lorenzo Ermenegildi Zurlo, capogruppo del Pd al Comune di Perugia, sottolineando il valore politico e simbolico del ritorno della manifestazione.

"Negli ultimi anni, così come è accaduto alla sinistra perugina, anche il nostro partito ha vissuto una fase complessa. L'obiettivo di questo mandato della segreteria comunale del Pd è proprio quello di ricostruire la comunità democratica".

Per Zurlo, infatti, "governare non è sufficiente. È importante che il principale partito della sinistra e del campo progressista riapra le porte all'elaborazione politica collettiva". Un obiettivo che passa anche dalla Festa dell'Unità e dalle numerose iniziative realizzate nell'ultimo anno.

"In questa Festa il ruolo degli amministratori sarà centrale – ha aggiunto – per raccontare ciò che stanno facendo e per spiegare come si può contribuire concretamente a migliorare la vita delle persone. Partire dai margini per arrivare al centro: attraverso gli atti, le delibere di Giunta e le iniziative politiche stiamo dimostrando che questo percorso è possibile".

"Sono certo – ha concluso Zurlo – che da questa prima Festa ripartiremo per portare avanti una tradizione di feste dell'Unità".

De Nicola: "Uno spazio dove le generazioni possano incontrarsi"

Grande attenzione sarà dedicata anche alle giovani generazioni. Angela De Nicola, segretaria comunale dei Giovani Democratici e componente della segreteria nazionale del Pd, ha sottolineato il valore della Festa per una generazione che, nella maggior parte dei casi, non ha mai avuto modo di viverla.

"Per la nostra generazione è un appuntamento molto importante, perché la maggior parte di noi non ha vissuto le feste dell'Unità. Eppure il modello del partito, nonostante i tempi che corrono, resta un laboratorio fondamentale".

L'obiettivo, ha spiegato De Nicola, è "ricostruire uno spazio fisico dove le generazioni possano incontrarsi" e sperimentare una collaborazione sempre più stretta tra Partito Democratico e Giovani Democratici.

"È possibile lavorare insieme in una sinergia continua, nella quale il confronto tra generazioni acquista energia e potenza. Il partito e la giovanile hanno intrapreso un approccio diverso: non vogliamo parlare soltanto di noi stessi, ma dare il nostro contributo generazionale".

Proprio per questo, martedì 8 settembre sarà interamente dedicato ai Giovani Democratici, con una giornata pensata come occasione di confronto, partecipazione e incontro.

"Sarà un bellissimo momento per ritrovarci e il primo passo per continuare a incontrarci".





Una Festa pensata anche per la partecipazione e la convivialità

La Festa dell'Unità sarà anche uno spazio di socialità e convivialità. Accanto al programma politico, che prevede un ricco calendario di dibattiti con ospiti di rilievo nazionale e locale, saranno presenti spazi di approfondimento, aree dedicate a musica, intrattenimento e ristorazione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'identità visiva della manifestazione. La locandina è caratterizzata da una grafica giovane e originale, con le illustrazioni realizzate dal giovane artista perugino Pietro Frascarelli e la grafica curata da Beatrice Imperio e Alessandro Vagni. Una scelta che vuole raccontare fin dall'immagine l'impronta generazionale e innovativa di questa nuova Festa dell'Unità.

"Siamo consapevoli dell'impegno e della mobilitazione necessari per la buona riuscita della Festa", ha concluso Moretti. "Ma proprio per questo vogliamo che questi sei giorni rappresentino un momento importante per tutta la comunità democratica della città: un luogo aperto, dove discutere, confrontarsi, stare insieme e costruire le idee per il futuro di Perugia e dell'Umbria".