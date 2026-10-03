Umbria Lavoro Fest, oltre 3.000 partecipanti e 2.000 colloqui con le imprese nel bilancio della prima edizione della manifestazione promossa da Regione Umbria, Arpal Umbria e Camera di Commercio.

Politica

De Rebotti: "Partecipazione che racconta una domanda reale di lavoro e di opportunità. Ora dobbiamo dare continuità a questo incontro"

(UNWEB) Terni, – Oltre 3.000 persone hanno partecipato alla prima edizione di Umbria Lavoro Fest, la manifestazione dedicata al lavoro che si è svolta l'1° e il 2 ottobre al Centro Direzionale "Il Tulipano" di Terni, nella nuova sede del Centro per l'impiego. Due giornate che hanno messo in relazione persone in cerca di occupazione, imprese, agenzie per il lavoro, enti di formazione, istituzioni e sistema dell'orientamento.

Il dato più significativo riguarda i colloqui con le aziende: a fronte delle circa 400 prenotazioni raccolte online, sono stati, infatti, 2.000 i colloqui effettuati nell'area recruiting. Un risultato che ha evidenziato una domanda di incontro diretto tra chi cerca lavoro e chi offre opportunità occupazionali molto più ampia rispetto alle adesioni iniziali.

Nell'area recruiting erano presenti 51 desk aziendali, con oltre 100 recruiter impegnati nei colloqui. A questi si sono aggiunti 40 desk tra agenzie per il lavoro ed enti di formazione, con almeno 80 operatori a disposizione dei partecipanti per informazioni, orientamento e illustrazione di progetti e servizi.

Dai primi riscontri raccolti al termine della manifestazione, in attesa del dato definitivo sui contratti eventualmente attivati, quasi tutte le aziende hanno individuato profili di interesse e proseguiranno il percorso di selezione con almeno tre o quattro candidati. Una ventina di imprese ha già segnalato di aver individuato la persona ritenuta adatta per la posizione ricercata. Anche le Agenzie per il lavoro presenti hanno svolto attività di reclutamento, contribuendo a intercettare ulteriori opportunità occupazionali, in larga parte a tempo determinato.

"Il dato dei 2.000 colloqui, a fronte delle 400 prenotazioni iniziali, - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Mobilità, Francesco De Rebotti – ci consegna un messaggio molto chiaro. C'è una domanda forte di lavoro, ma anche di ascolto, orientamento e possibilità di entrare in relazione diretta con le imprese. Umbria Lavoro Fest ha dimostrato che quando costruiamo occasioni concrete di incontro, le persone rispondono. Il compito della Regione è ora dare continuità a questo lavoro, rafforzando la rete tra servizi pubblici, imprese, formazione e persone e trasformando il contatto di questi due giorni in percorsi occupazionali concreti. Questo primo risultato non è un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso che vogliamo proseguire".

"L'agenzia ha dimostrato di essere – commenta l'amministratrice Unica di Arpal Tiziana Ciprini - all'altezza della missione affidatale dalla Regione, ovvero offrire un servizio gratuito ai cittadini e alle imprese per favorire il matching e il reciproco incontro. Con iniziative di questo tipo puntiamo a consolidare e motivare la rete regionale pubblico-privata dei servizi per il lavoro e la formazione professionale".

Ampia la partecipazione anche alle attività di approfondimento. I 14 panel ospitati nella Sala Santoloci hanno coinvolto 57 relatori e raccolto complessivamente oltre 800 partecipanti. Istituzioni, parti sociali, imprese, università e sistema della formazione si sono confrontati su politiche attive del lavoro, transizione ecologica, inclusione, cultura, agricoltura, legalità, orientamento dei giovani e strumenti per leggere i fabbisogni professionali delle imprese. A moderare gli incontri sono stati 10 giornalisti di testate regionali e nazionali.

Altri 800 partecipanti hanno preso parte ai 18 workshop organizzati nello Spazio Agorà digitale e nella Piazza, con una presenza particolarmente significativa di giovani degli istituti superiori del territorio. Curriculum, soft skill, linguaggio del corpo durante i colloqui, tirocini, autoimpiego e utilizzo dell'intelligenza artificiale nella ricerca di lavoro sono stati alcuni dei temi affrontati attraverso incontri brevi e operativi.

Per entrambe le giornate sono inoltre rimasti attivi quattro corner di servizio, con consulenze individuali senza prenotazione su orientamento professionale, Legge 68/99, selezione Articolo 16, Eures, revisione del curriculum, autoimpiego, incentivi e agevolazioni per le assunzioni e per la creazione d'impresa.

La manifestazione è stata seguita anche attraverso 11 ore di diretta web radio e social, con oltre 40 interviste a ospiti, relatori ed espositori, consentendo di portare i contenuti dell'evento anche al di fuori degli spazi del Tulipano.

Non sono mancati i momenti dedicati alla cultura e alla sensibilizzazione, con quattro spettacoli, tra cui il monologo dell'attore Stefano de Majo sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tutta la durata dell'evento è stato inoltre garantito il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), mentre l'area bimbi gratuita ha favorito la partecipazione delle famiglie.

La prima edizione di Umbria Lavoro Fest si chiude dunque con oltre 3.000 presenze, 2.000 colloqui, 14 panel, 18 workshop e una rete di operatori e servizi che ha trasformato per due giorni il Centro Direzionale "Il Tulipano" in un luogo di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro.