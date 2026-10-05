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Terra Tua, martedì 6 ottobre 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Dante Quintiliani di Cascia si terrà il secondo appuntamento della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale "Dai territori alla nuova Pac. Idee per il futuro dell'agrico Celebrazioni dell'ottavo centenario francescano. Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla Messa solenne celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi e rivolto il discorso alla Nazione. La realizzazione di un hospice pediatrico ad Assisi sarà l'ope Ottocentenario di San Francesco: la Protezione Civile al fianco dei pellegrini Il mondo viene da San Francesco e Francesco raggiunge il mondo per ispirare pace, dialogo e cura della casa comune San Francesco, sindaco di Assisi ha acceso lampada votiva per la prima volta nella storia Produttività: l'Umbria recupera terreno sul 2019, il divario con l'Italia si riduce dal 18,3% al 16,2% ma resta significativo: sia valore per addetto che costo del lavoro restano su livelli più bassi il mondo viene da San Francesco. il contributo delle istituzioni e delle associazioni per la festa di San Francesco Indirizzo di saluto al Presidente della Repubblica da parte della Presidente della Regione Umbria La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Perugia, Paolo Canaparo Terra Tua, martedì 6 ottobre 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Dante Quintiliani di Cascia si terrà il secondo appuntamento della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale "Dai territori alla nuova Pac. Idee per il futuro dell'agrico Celebrazioni dell'ottavo centenario francescano. Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla Messa solenne celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi e rivolto il discorso alla Nazione. La realizzazione di un hospice pediatrico ad Assisi sarà l'ope Ottocentenario di San Francesco: la Protezione Civile al fianco dei pellegrini Il mondo viene da San Francesco e Francesco raggiunge il mondo per ispirare pace, dialogo e cura della casa comune San Francesco, sindaco di Assisi ha acceso lampada votiva per la prima volta nella storia Produttività: l'Umbria recupera terreno sul 2019, il divario con l'Italia si riduce dal 18,3% al 16,2% ma resta significativo: sia valore per addetto che costo del lavoro restano su livelli più bassi il mondo viene da San Francesco. il contributo delle istituzioni e delle associazioni per la festa di San Francesco Indirizzo di saluto al Presidente della Repubblica da parte della Presidente della Regione Umbria La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Perugia, Paolo Canaparo
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Terra Tua, martedì 6 ottobre 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Dante Quintiliani di Cascia si terrà il secondo appuntamento della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale "Dai territori alla nuova Pac. Idee per il futuro dell'agrico

Di Redazione Umbria Notizie Web 5 Ottobre 2026 – 14:35 1 min di lettura

(UNWEB) - Perugia,  – Si terrà domani, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 17.00, presso la Sala Dante Quintiliani di Cascia (in via Pier Paolo Prosperi) il secondo appuntamento della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dal titolo "Dai territori alla nuova Pac. Idee per il futuro dell'agricoltura umbra".

L'incontro rientra nel ciclo di appuntamenti pubblici promosso da Regione Umbria, in collaborazione con Parco 3A-PTA, per avviare un confronto con i territori sul percorso di attuazione del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 e accompagnare il mondo agricolo umbro verso la programmazione europea 2028-2034. Il confronto sarà dedicato in particolare alle aree interne e montane della Valnerina e dell'Umbria. Al centro del dibattito: resilienza e contrasto allo spopolamento; sostenibilità ambientale e gestione forestale; tutela dell'agrobiodiversità; valorizzazione delle produzioni identitarie locali.

Intervengono:

Graziano Antonelli, Autorità di gestione e dirigente del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli della Regione Umbria
Francesca Maria Sarti, Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università degli Studi di Perugia
Elena Giovagnotti, responsabile della Sezione Tutela delle foreste e funzioni decentrate della Regione Umbria

Le conclusioni saranno affidate a Simona Meloni, assessore della Regione Umbria alle Politiche agricole. Modera Stefano Piccardi, Sezione comunicazione nel settore agricolo e agroalimentare della Regione Umbria.

Per motivi organizzativi si richiede la registrazione al seguente form https://form.jotform.com/262732236516355

Al termine dell'incontro è previsto un momento conviviale con degustazione di eccellenze enogastronomiche del territorio. L'evento è accreditato ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria e all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.

Nota della Redazione

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