Terra Tua, martedì 6 ottobre 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Dante Quintiliani di Cascia si terrà il secondo appuntamento della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale "Dai territori alla nuova Pac. Idee per il futuro dell'agrico

Politica

(UNWEB) - Perugia, – Si terrà domani, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 17.00, presso la Sala Dante Quintiliani di Cascia (in via Pier Paolo Prosperi) il secondo appuntamento della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dal titolo "Dai territori alla nuova Pac. Idee per il futuro dell'agricoltura umbra".

L'incontro rientra nel ciclo di appuntamenti pubblici promosso da Regione Umbria, in collaborazione con Parco 3A-PTA, per avviare un confronto con i territori sul percorso di attuazione del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 e accompagnare il mondo agricolo umbro verso la programmazione europea 2028-2034. Il confronto sarà dedicato in particolare alle aree interne e montane della Valnerina e dell'Umbria. Al centro del dibattito: resilienza e contrasto allo spopolamento; sostenibilità ambientale e gestione forestale; tutela dell'agrobiodiversità; valorizzazione delle produzioni identitarie locali.

Intervengono:

Graziano Antonelli, Autorità di gestione e dirigente del Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli della Regione Umbria

Francesca Maria Sarti, Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell'Università degli Studi di Perugia

Elena Giovagnotti, responsabile della Sezione Tutela delle foreste e funzioni decentrate della Regione Umbria

Le conclusioni saranno affidate a Simona Meloni, assessore della Regione Umbria alle Politiche agricole. Modera Stefano Piccardi, Sezione comunicazione nel settore agricolo e agroalimentare della Regione Umbria.

Per motivi organizzativi si richiede la registrazione al seguente form https://form.jotform.com/262732236516355

Al termine dell'incontro è previsto un momento conviviale con degustazione di eccellenze enogastronomiche del territorio. L'evento è accreditato ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) per gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria e all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.