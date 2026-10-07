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Sviluppumbria, Paolo Chifari nuovo amministratore unico. La Giunta regionale esprime gli auguri di buon lavoro

Di Redazione Umbria Notizie Web 7 Ottobre 2026 – 18:26 1 min di lettura

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(UNWEB) – Perugia, – È Paolo Chifari, dottore commercialista con una vasta esperienza, il nuovo amministratore unico di Sviluppumbria. Lo ha nominato all'unanimità, su proposta della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l'assemblea ordinaria di Sviluppumbria che si è riunita nel primo pomeriggio di oggi.

   La presidente Proietti, anche a nome della Giunta regionale, ha espresso al nuovo amministratore unico "gli auguri di buon lavoro" e ha rivolto un "sentito ringraziamento al precedente amministratore unico professor Luca Ferrucci, per la preziosa attività svolta sin qui. Ora il testimone passa nelle mani di Paolo Chifari, che saprà dare continuità al positivo lavoro svolto".

Nota della Redazione

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