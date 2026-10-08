Sanità, dalla Giunta regionale via libera ai concorsi per 17 nuovi primari e direttori per ospedali e distretti dell'Umbria

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(UNWEB) - Perugia, Diciassette strutture sanitarie tra reparti ospedalieri e direzioni dei distretti territoriali in tutta l'Umbria avranno presto un nuovo direttore titolare. La Giunta regionale, su proposta della presidente Stefania Proietti, ha dato il via libera alle autorizzazioni necessarie per il conferimento degli incarichi di direzione nelle aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, con l'obiettivo di coprire le sedi vacanti e programmare in anticipo la successione per i posti di direzione prossimi al pensionamento.

Nel territorio dell'azienda Usl Umbria 1 il provvedimento riguarda dieci strutture complessive. Scattano subito le autorizzazioni per le direzioni di Otorinolaringoiatria aziendale, Anestesia e Rianimazione degli ospedali di Gubbio e Gualdo Tadino, Psichiatria e Riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare, insieme alle direzioni dei quattro distretti sanitari del Perugino, dell'Assisano, della Media Valle del Tevere e dell'Alto Tevere. Per l'area dell'Alto Tevere la Giunta ha programmato anche la successione alla Direzione medica ospedaliera e ha concesso il via libera preventivo per selezionare i futuri responsabili del Pronto Soccorso dell'Alto Tevere e della Chirurgia generale dell'ospedale di Città di Castello, in vista del pensionamento degli attuali titolari a fine anno.

Per il territorio dell'azienda Usl Umbria 2 l'atto autorizza l'avvio delle procedure per l'assegnazione dei vertici di tre reparti ospedalieri strategici: la Medicina generale dell'ospedale di Foligno, l'Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Orvieto e l'Ostetricia e Ginecologia Foligno-Spoleto. Lo stesso provvedimento programma poi le coperture, con decorrenza dal 2027, per i direttori dei quattro distretti sanitari territoriali di Terni, Foligno, Spoleto e Orvieto. "Garantire una guida stabile ai reparti ospedalieri e ai presidi del territorio significa dare risposte immediate e concrete ai bisogni di salute delle persone - dichiara la presidente della Regione Stefania Proietti -. Con questi provvedimenti sblocchiamo ruoli chiave e programmiamo con anticipo i ricambi generazionali dei medici vicini alla pensione. L'obiettivo è garantire la piena continuità dell'assistenza e dell'organizzazione dei servizi, offrendo certezze al lavoro degli operatori sanitari e assicurando ai cittadini presidi sempre efficienti, dal pronto soccorso ai distretti vicini a casa".

Tutte le nomine autorizzate sono interamente coperte dai bilanci aziendali e dai piani del fabbisogno di personale già approvati, nel rispetto dei limiti di spesa. Nei provvedimenti di conferimento e nei relativi contratti individuali verrà inserita una specifica clausola di salvaguardia, per fare salvi gli eventuali riassetti organizzativi che deriveranno dall'approvazione del nuovo Piano socio sanitario regionale.