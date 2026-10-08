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Caro carburanti, dalla Regione Umbria un bando per gli indennizzi per i pescatori del Trasimeno e le aziende di acquacoltura. Domande fino al 27 ottobre

Di Redazione Umbria Notizie Web 8 Ottobre 2026 – 19:33 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,   - Le forti tensioni internazionali, a cominciare dal conflitto in Medio Oriente, hanno fatto salire i costi di carburante, energia, mangimi e materie prime. A pagarne il prezzo, anche in Umbria, sono le imprese della pesca e dell'acquacoltura. La Regione, su proposta dell'assessora regionale con delega alla Pesca, Simona Meloni, ha così scelto di attivare un bando che trasferisce le risorse del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 direttamente alle aziende.

"Chi lavora e produce con il Lago Trasimeno o fa acquacoltura non può sostenere da solo il peso di una crisi internazionale – dichiara l'assessora Simona Meloni –. Questo bando ci permette di intervenire in modo rapido e con regole chiare, a tutela del reddito di imprese che custodiscono un pezzo della nostra identità regionale".

Chi può partecipare

Micro, piccole e medie imprese armatrici di imbarcazioni da pesca nelle acque interne del Lago Trasimeno (codice ATECO 03.1) e imprese di acquacoltura (codice ATECO 03.2), con sede legale o operativa in Umbria.

Il beneficio e i pagamenti

Gli interessati al bando, con i requisiti in regola, potranno ottenere un indennizzo che copre il 100% dei maggiori costi sostenuti tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 per ciascuna imbarcazione da pesca e per ciascuna impresa acquicola. Gli importi verranno calcolati sulla base dei costi standard unitari e specifici coefficienti differenziati per pesca e acquacoltura. Per la pesca contano potenza del motore (kW) e mesi di armamento. Per l'acquacoltura contano la produzione propria commercializzata nel 2025 e i mesi di attività. L'indennizzo è cumulabile con altri aiuti, anche per gli stessi costi, entro il 100% dei costi ammissibili. Una prima tranche di pagamenti andrà a coprire il periodo dal 28 febbraio al 31 agosto 2026. Il saldo, per i mesi successivi, sarà liquidato nel 2027. Tutte le domande ammissibili saranno indennizzate.

Come presentare domanda

Le domande vanno inviate solo via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it, in formato PDF, dall'8 ottobre, giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR), fino a martedì 27 ottobre 2026. Nell'oggetto va riportata la dicitura "FEAMPA REGIONE UMBRIA 2021/2027 – candidatura al Bando di INTERVENTO codice 222507". Le informazioni del bando qui https://www.regione.umbria.it/agricoltura/fondo-europeo-affari-marittimi-pesca-e-acquacoltura-feampa-

Nota della Redazione

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