Fcu, De Rebotti: "Tempi sotto costante monitoraggio. Chiesto a Rfi di anticipare la riapertura della tratta Sud".

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L'assessore in Consiglio regionale: "Priorità assoluta alla realizzazione dell'opera. Rfi ha indicato dicembre 2028, lavoriamo per arrivare a settembre. Sui furti di rame nessun costo potrà ricadere sulla Regione"

(UNWEB) – Perugia, – "I tempi di realizzazione della Ferrovia Centrale Umbra rappresentano una priorità assoluta per questa Amministrazione e il dossier è seguito con un presidio costante, attraverso interlocuzioni continue con Rete Ferroviaria Italiana". Lo ha ribadito l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti rispondendo in Consiglio regionale all'interrogazione presentata dai consiglieri Enrico Melasecche Germini e Donatella Tesei. De Rebotti ha fatto il punto sullo stato di avanzamento delle diverse tratte della FCU, sulla base dell'ultimo confronto con RFI, svoltosi il 3 settembre.

"Per la tratta centrale Ponte San Giovanni-Città di Castello - ha spiegato - i lavori di rinnovo dell'armamento risultano sostanzialmente conclusi. L'attivazione del nuovo sistema Accm e dell'Ertms di Livello 2 è prevista entro la seconda parte del 2027, subordinatamente alla conclusione dell'iter tecnico-autorizzativo sulla sicurezza, attualmente programmato per la metà di giugno 2027 e di competenza di Ansfisa". Per la tratta Sud, da Terni a Ponte San Giovanni, "sempre passando per Ansfisa, l'attivazione integrale della linea, compresa la tecnologia Ertms, avverrà immediatamente dopo. Si sta procedendo in linea con quella che era l'iniziale programmazione degli interventi sulle due tratte ereditata dal precedente governo della Regione con il massimo sforzo per contenere i tempi di riattivazione delle tratte indicate e dell'intera linea IFRU". Sul versante Nord, tra Città di Castello e Sansepolcro, "la conclusione dei lavori sull'armamento - ha evidenziato - è prevista tra gennaio e febbraio 2027, mentre le opere civili, comprese quelle su ponti e stazioni, dovrebbero terminare entro ottobre 2028. Successivamente partiranno gli interventi su segnalamento ed energia. Le tempistiche di dettaglio, compresa l'installazione dell'ERTMS, saranno definite da RFI con la stipula dei relativi contratti".

"Presidierò con verifiche periodiche con Rfi in merito agli interventi, mantenendo alta l'attenzione su un'infrastruttura strategica per l'Umbria. Non ci limitiamo a prendere atto dei cronoprogrammi: li monitoriamo e quindi chiediamo che ogni possibile margine di accelerazione venga verificato. Aggiungendo anche la prospettiva di trasformazione della IFRU in infrastruttura di interesse nazionale attraverso l'acquisizione in proprietà dello Stato e la predisposizione degli interventi utili a portarla a linea a 18 tonnellate in grado di ospitare treni più grandi dei Minuetto che permetteranno tracce nazionali di collegamento diretto Perugia-Terni-Roma, in alternativa e aggiunta alla linea tradizione".

Nella risposta, De Rebotti ha affrontato anche il tema dei furti di rame che hanno interessato le tratte ancora in fase di riattivazione. Rfi ha comunicato alla Regione la presentazione di sette denunce tra gennaio e agosto 2026 per l'asportazione di ingenti quantità di cavi. "La Regione ha richiamato Rfi al pieno rispetto degli obblighi previsti dall'Atto di Concessione e dal Contratto di Programma, che attribuiscono al Gestore la custodia e la sicurezza del patrimonio ferroviario", ha chiarito De Rebotti. "Abbiamo chiesto di mettere in campo tutte le misure necessarie a prevenire ulteriori episodi. È altrettanto importante chiarire che i danni economici derivanti da questi furti non potranno ricadere sulle casse regionali".

Rfi, ha riferito l'assessore, non ha comunicato al momento alcuno slittamento delle date di riapertura direttamente imputabile ai furti di rame. "Le tempistiche che abbiamo illustrato restano quindi quelle comunicateci dal soggetto attuatore. Il nostro impegno sarà quello di verificare costantemente che gli interventi di ripristino che competono al Gestore non si traducano in ulteriori ritardi per cittadini, studenti e pendolari. L'obiettivo – ha concluso De Rebotti – è restituire all'Umbria una ferrovia moderna, sicura e pienamente integrata nel sistema regionale della mobilità. Su questo continueremo a esercitare il massimo livello di attenzione, chiedendo a tutti i soggetti coinvolti di rispettare gli impegni e di accelerare, dove possibile, la conclusione degli interventi".