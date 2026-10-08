Impianto GreenASM di Nera Montoro, rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni di massimo rigore: svuotamento integrale dello stabilimento e sospensione delle attività per 12 mesi durante i lavori di adeguamento

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(UNWEB) – Perugia, – La Giunta Regionale dell'Umbria comunica l'avvenuta adozione della determinazione dirigenziale che conclude il procedimento di riesame con modifica e valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) per l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio gestito dalla società GreenASM S.r.l., situato in località Nera Montoro, nel Comune di Narni.

Il provvedimento autorizzativo giunge a conclusione di un approfondito iter istruttorio condotto nell'ambito della Conferenza dei Servizi che ha visto la partecipazione e il contributo di tutti gli enti tecnici e territoriali preposti tra cui ARPA Umbria, Azienda USL Umbria 2, Provincia di Terni, Comune di Narni e AURI. L'atto adegua l'impianto alle più recenti e stringenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili europee (BAT di settore per il trattamento dei rifiuti) e fissa un quadro prescrittivo di estremo rigore, concepito per superare le criticità storiche della struttura e assicurare la massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica a garanzia della comunità locale.

L'efficacia dell'autorizzazione è strettamente vincolata alla realizzazione di una serie di rilevanti interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico, la cui conformità sarà preventivamente verificata dagli organi di controllo.

La parte centrale del provvedimento interviene nel rafforzamento di tutti i presidi tecnologici volti ad azzerare i disagi per la popolazione, a partire dal radicale potenziamento dei sistemi di aspirazione dell'aria e dal ripristino dell'isolamento ermetico dei capannoni. L'accesso dei camion avverrà attraverso una bussola di conferimento dotata di portoni automatici ad apertura alternata, studiata per impedire la fuoriuscita di odori non trattati, mentre la pressione interna e i sistemi di filtraggio dell'aria saranno monitorati continuamente. Inoltre l'azienda dovrà provvedere all'innalzamento delle barriere perimetrali per i materiali stoccati, l'obbligo di lavaggio automatico delle ruote per tutti i mezzi in uscita, la netta separazione delle acque piovane dai liquidi di processo da avviare a smaltimento esterno e l'installazione di un naso elettronico di ultima generazione posizionato nei pressi del centro abitato per rilevare costantemente la qualità dell'aria.

Per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di massima sicurezza e senza alcuna interferenza con la gestione ordinaria dei rifiuti, il provvedimento stabilisce una disciplina transitoria vincolante, della durata stimata in circa 12 mesi.

Prima dell'avvio dei cantieri principali, la società dovrà completare i processi in corso ed effettuare il progressivo e totale svuotamento di ogni sezione dell'impianto da qualsiasi tipologia di rifiuto, matrice organica o compost stoccato.

Per tutta la durata della fase transitoria è fatto assoluto divieto di svolgere l'attività ordinaria di trattamento biologico, digestione anaerobica e compostaggio.

Durante i lavori, l'impianto potrà operare esclusivamente come stazione di trasferenza temporanea dei rifiuti organici provenienti dai Comuni del Sub-Ambito n. 4 dell'AURI, con scarico diretto in fossa al chiuso, aspirazione d'aria attiva e immediato ricarico su mezzi autorizzati diretti a impianti terzi.

Il tempo massimo di permanenza dei rifiuti in fossa durante la trasferenza è fissato in sole 24 ore (estendibile a 48 ore esclusivamente per i conferimenti del sabato, prefestivi o in caso di limiti alla circolazione). Inoltre, durante l'esecuzione dei lavori di potenziamento della rete di aspirazione dell'aria, anche l'attività di trasferenza dovrà essere completamente sospesa, previa notifica formale con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

La Giunta regionale conferma che la vigilanza sul sito industriali di Nera Montoro e sul rispetto delle norme ambientali è ai livelli massimi. Il provvedimento obbliga l'azienda a trasmettere relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori a Regione, ARPA e Comune di Narni, oltre all'obbligo di notifica immediata entro 24 ore in caso di qualsiasi anomalia tecnica o guasto.

ARPA Umbria, unitamente agli altri organi di controllo, garantisce un presidio ispettivo costante per assicurare l'assoluta ottemperanza di ogni prescrizione a tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini.

Infine, sull'area di Nera Montoro sono in corso di istruttoria le attività per l'installazione di una nuova centralina della qualità dell'aria, previsione inserita nel DEFR dalla giunta regionale, nonché lo sviluppo di un'indagine odorigena sull'area con il Politecnico di Milano per l'individuazione di tutti gli apporti emissivi.