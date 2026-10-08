"Ottobre Rosa" per la prevenzione del tumore al seno e delle patologie femminili, la Regione lancia un'azione capillare di sensibilizzazione e cura con l'ampliamento degli screening mammografici, consulenze gratuite e incontri sui corretti stili di vita

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(UNWEB) – Perugia, – Per tutto il mese, la Regione Umbria promuove l'"Ottobre Rosa", la campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il tumore al seno e le patologie femminili.

Con un'azione corale, coordinata dalla direzione Salute e welfare, la Regione e le Aziende sanitarie e ospedaliere hanno messo in campo un corposo programma di iniziative rivolto alla popolazione. Il piano spazia dall'ampliamento dei programmi di screening di prevenzione fino a incontri informativi sui corretti stili di vita, consulenze gratuite con specialisti e momenti simbolici di forte impatto visivo. L'obiettivo è di diffondere una capillare cultura della salute e ricordare a ogni donna il valore fondamentale dei controlli periodici.

L'edizione di quest'anno rafforza il percorso di prevenzione già avviato dalla Regione Umbria, che ha già stabilmente esteso il programma di screening mammografico gratuito anche alla fascia d'età 45-49 anni. In occasione di Ottobre Rosa, la rete sanitaria regionale potenzia ulteriormente l'offerta con servizi dedicati: dalle valutazioni cliniche gratuite ai punti di ascolto allestiti dalle Usl 1 e 2 e dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni. Tra sessioni pratiche sull'autopalpazione, incontri multidisciplinari con i medici specialisti e iniziative simboliche e la presenza dei presidi informativi nei consultori, la rete sanitaria regionale punta a ridurre le distanze con le cittadine e a offrire strumenti di tutela efficaci e accessibili a tutte.

Nel dettaglio l'Usl 1, in occasione dell'"Ottobre Rosa", amplia il numero delle sedute di screening mammografico, avviando le chiamate dedicate alla fascia d'età 45-49 anni per un totale di 436 donne, con appuntamenti programmati, dai primi giorni di ottobre fino alla fine del mese, nei centri di senologia di Perugia (piazzale Europa), Città di Castello, Branca, Assisi, Città della Pieve, Media Valle e Castiglione del Lago. In occasione della Giornata internazionale contro il cancro al seno del 19 ottobre, l'azienda prevede inoltre punti informativi negli ospedali e nei consultori insieme alle associazioni di volontariato, illumina di rosa gli ingressi ospedalieri e dispone la spilla con il nastro rosa per tutto il personale di Senologia. Sempre per il 19, a Gubbio, incontro informativo (necessaria la prenotazione) su "Menopausa e post menopausa: una cura che evolve con la donna" con la ginecologa e le ostetriche dei consultori Alto Chiascio.

L'Usl 2 propone incontri informativi e di consulenza gratuiti, sempre in collaborazione con il Terzo settore, dedicati all'ascolto, allo screening mammografico e del cervicocarcinoma, all'allattamento e alle tecniche di autopalpazione, in programma nei giorni 19 e 26 al Santa Maria della Stella di Orvieto e al consultorio di Spoleto il 9 ottobre. Previsto anche per il 22, al presidio ospedaliero di Foligno, un convegno dal titolo "Prevenzione è vita", durante il quale si parlerà dell'importanza degli screening nella prevenzione del tumore della mammella e del carcinoma della cervice uterina, con gli specialisti che risponderanno anche alle domande del pubblico.

L'Azienda ospedaliera di Perugia offre valutazioni cliniche gratuite multidisciplinari dal 13 al 20 ottobre con vari specialisti (senologo, ginecologo e chirurgo senologo), l'installazione, in occasione della Giornata contro il cancro, della "campanella del sollievo" e della panchina rosa in collaborazione con l'associazione "Vivo a colori" e l'illuminazione di rosa dell'ingresso principale. L'Azienda ospedaliera di Terni organizza momenti d'incontro, il 16 con la senologa per insegnare le tecniche dell'autopalpazione e per il 21 con l'"Aperitivo in rosa", momento di confronto con le pazienti nel reparto di oncologia.

"Rafforzare la prevenzione – dichiara la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – significa prendersi cura della nostra comunità nel senso più concreto. Ottobre Rosa non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma un impegno prioritario che come Regione portiamo avanti potenziando i servizi sul territorio, estendendo le fasce d'età per lo screening e offrendo alle donne umbre opportunità di tutela e cura sempre più vicine, tempestive ed efficaci".

Sulle finalità operative e strategiche del programma interviene la direttrice regionale, Daniela Donetti: "La diagnosi precoce resta la nostra arma più potente per salvare vite e garantire percorsi terapeutici di alta qualità. Grazie all'indirizzo regionale e all'impegno sinergico di tutte le nostre aziende sanitarie, dei consultori e del personale medico, stiamo consolidando una rete integrata che guida e accompagna la donna in ogni fase della prevenzione e della cura. E in questa direzione vanno anche i Ppdta, i Percorsi preventivi diagnostici terapeutici assistenziali della mammella, dell'ovaio e dell'utero, il primo attivato lo scorso anno, mentre, i gruppi di lavoro degli ultimi due sono stati avviati a settembre".