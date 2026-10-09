Sanità e tutela animale, il servizio Veterinario della Usl Umbria 1 premiato ad Assisi agli Enpa Awards

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(UNWEB)– Assisi, – Sono le dottoresse Brigitta Favi, responsabile del servizio Veterinario per il contrasto al randagismo e l'igiene urbana dell'Usl Umbria 1, e la collaboratrice Simona Zanghì, le premiate ad Assisi, durante la cerimonia della prima edizione degli Enpa Awards, che si è svolta nei giorni scorsi. Il prestigioso riconoscimento, istituito dall'Ente nazionale protezione animali per valorizzare chi si distingue quotidianamente nella tutela degli animali, ha riconosciuto alle professioniste la competenza e la dedizione dimostrate sul territorio.

Il premio, infatti, sottolinea l'importanza fondamentale del lavoro svolto dai servizi sanitari veterinari pubblici, attività cruciale che garantisce non solo il benessere animale e il contrasto al randagismo, ma anche la tutela della salute pubblica e la convivenza armoniosa all'interno della comunità.

"Questo riconoscimento – sottolinea la direttrice regionale Salute e welfare, Daniela Donetti – rappresenta un motivo di orgoglio per l'intera sanità regionale e conferma la qualità straordinaria dei nostri professionisti Il lavoro quotidiano dai servizi Veterinari delle Usl è un pilastro essenziale, spesso svolto lontano dai riflettori, che coniuga con altissimo valore scientifico e umano la salute pubblica e la tutela degli animali sui nostri territori".