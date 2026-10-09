Al TTG Travel Experience di Rimini la più grande presenza di sempre di un'Umbria che si vive e si gusta: 450 mq di stand tra cucina, cammini, bike e artigianato.

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Al centro un'arena dedicata alle esperienze, con gli chef stellati Andrea Impero e Ada Stifani, i cuochi contadini e le produzioni del territorio. In fiera 25 tra operatori e consorzi turistici umbri

(UNWEB) – Perugia, – Mettere le mani nella terra per cercare il tartufo, lavorare la terracotta insieme ai maestri ceramisti di Deruta, assaggiare l'Umbria interpretata dagli chef stellati e quella raccontata dai cuochi contadini. E poi camminare, pedalare, incontrare produttori e artigiani.

È l'Umbria che si prepara ad arrivare al TTG Travel Experience di Rimini con una presenza profondamente rinnovata e con uno spazio di circa 450 metri quadrati, il più grande mai realizzato dalla regione, nel Padiglione C3, stand 234-406, in una posizione centrale all'interno della fiera. La partecipazione regionale al TTG è organizzata da Sviluppumbria per conto della Regione Umbria, con il supporto di Umbraflor che arricchirà con le piante lo stand regionale.

Non una semplice vetrina di destinazione, ma uno spazio pensato per tradurre in esperienza ciò che può significare oggi un viaggio in Umbria. Il nuovo stand avrà infatti al centro una grande arena, nella quale il racconto turistico passerà attraverso il cibo, l'artigianato, le produzioni agricole, i cammini e la bicicletta.

"Portiamo al TTG di Rimini – dichiara Simona Meloni, assessora al Turismo della Regione Umbria – la più grande presenza umbra mai realizzata alla manifestazione, con uno spazio che segna anche un cambio di passo nel modo di raccontare la regione. Non vogliamo limitarci a esporre le nostre eccellenze, ma far capire cosa significa viverle: entrare in contatto con chi produce, con chi cucina, con chi lavora la ceramica, attraversare i paesaggi a piedi o in bicicletta, scoprire i borghi e le comunità. È questo il valore dell'Umbria che vogliamo portare sui mercati: un territorio che riesce a tenere insieme esperienze diverse e a trasformarle in un unico racconto di viaggio. La presenza di 25 operatori ci consente inoltre di affiancare a questo racconto un'importante azione commerciale, rafforzando il posizionamento della regione sul mercato nazionale e internazionale".

Il prodotto non viene presentato isolatamente ma diventa parte di un viaggio nell'"Umbria Food Experience": si percorre un cammino o un itinerario in bicicletta, si entra in contatto con chi lavora la terra e con chi custodisce i saperi artigiani, si scoprono le materie prime e infine le si ritrova nel piatto.

Tra i protagonisti della proposta gastronomica ci saranno Andrea Impero, chef dell'Elementi Fine Dining del Borgobrufa Spa Resort, e Ada Stifani, alla guida di Ada Gourmet a Perugia, entrambi interpreti della nuova alta cucina umbra. Accanto a loro, i cuochi contadini, espressione di una cucina legata alla terra, alle produzioni locali e alla trasmissione delle ricette e dei saperi tradizionali.

Due linguaggi differenti ma complementari: da una parte una ristorazione contemporanea, che negli ultimi anni ha contribuito a dare nuova visibilità alla cucina regionale, anche attraverso importanti riconoscimenti; dall'altra il rapporto diretto con le campagne, le aziende agricole e una tradizione gastronomica che continua a essere uno degli elementi identitari dell'Umbria.

Nell'arena troveranno spazio degustazioni, preparazioni e incontri dedicati alle eccellenze regionali: olio, vino, birra artigianale, cioccolato, tartufo e produzioni agricole diventeranno occasioni per raccontare non soltanto ciò che si può assaggiare, ma i territori, le persone e i paesaggi da cui questi prodotti nascono.

La stessa impostazione sarà dedicata all'artigianato artistico. Con il coinvolgimento della CNA e del progetto "UAU", il pubblico potrà avvicinarsi al lavoro e alle tecniche delle mani sapienti degli artigiani umbri, a partire dalla grande tradizione della ceramica e della terracotta. Un patrimonio che non sarà presentato come semplice elemento espositivo, ma come un'esperienza da conoscere e provare direttamente.

Il filo conduttore è quello di un'Umbria da attraversare lentamente. Cammini e bike diventano così parte dello stesso racconto: strumenti per entrare nel paesaggio, raggiungere borghi e piccoli centri, incontrare produttori, botteghe e comunità e costruire un viaggio nel quale attività all'aria aperta, cultura materiale ed enogastronomia non rappresentano offerte separate, ma momenti di un'unica esperienza.

Alla dimensione esperienziale si affiancherà quella commerciale. Saranno 25 gli operatori umbri presenti al TTG, anche in forma associata, per incontrare buyer e professionisti del turismo e presentare al mercato nazionale e internazionale l'offerta della regione.

Con il nuovo stand, l'Umbria punta così a superare la tradizionale esposizione delle singole eccellenze per proporre un racconto unitario della destinazione: non soltanto vedere l'Umbria, ma attraversarla, toccarla, assaggiarla e incontrare chi la rende ogni giorno riconoscibile.

Evento fuorisalone. Nella serata di mercoledì 14 ottobre, a Palazzo Buonadrata (sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini), la Regione Umbria presenterà in anteprima alla stampa nazionale e agli operatori del settore, lo spot di promozione turistica che andrà in onda sulle televisioni nazionali e cinema dal 18 ottobre, oltre che la mostra evento internazionale legata al workshop fotografico che Steve McCurry tenuto in Umbria nei mesi scorsi.

Narratori d'eccezione. Volto e voce del racconto della regione e narratore d'eccezione sarà l'attore e conduttore televisivo Fabio Troiano, che dal 2021 conduce il programma di LA7 "Bell'Italia in viaggio". A raccontare le food experience degli chef Andrea Impero e Ada Stifani, che avranno come protagonisti alcuni dei prodotti simbolo dei territori dei cinque GAL regionali, saranno infine due umbri doc, il giornalista enogastronomico Antonio Boco e la contadina contemporanea Valentina Alunno.

Il programma delle attività nello stand della Regione Umbria, dal titolo "Vivere l'Umbria è vivere davvero"

· Mercoledì 14 ottobre

· Dalle 12 alle 12.30, con "Dalla terra alla tavola": i Cuochi Contadini racconteranno i sapori della tradizione attraverso show cooking e degustazioni

· Dalle 13 alle 14.30 sarà la volta dello chef stellato Andrea Impero, protagonista di uno show cooking con posti riservati su invito

· Il pomeriggio si aprirà con "Destinazione cioccolato", dalle 14.30 alle 15.30, un live show con un maître chocolatier

· Dalle 15.45 alle 16.45, "L'Umbria da vivere lentamente" porterà al centro dell'arena il turismo lento, gli agriturismi e le esperienze in bicicletta

· A chiudere la giornata, dalle 17 alle 18, sarà "I percorsi del gusto", un appuntamento con le Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria e la degustazione delle eccellenze regionali

· Giovedì 15 ottobre

· Le attività riprenderanno dalle 10.30 alle 11.45 con "Profumo di latte e gusto di nocciola", un laboratorio di bontà in azienda agricola.

· Dalle 12 alle 12.30 torneranno i Cuochi Contadini con le preparazioni e gli assaggi di "Dalla terra alla tavola"

· Dalle 13 alle 14.30 la chef stellata Ada Stifani guiderà il secondo show cooking, anche in questo caso con posti riservati su invito.

· Nel pomeriggio, dalle 14.45 alle 15.30, spazio al saper fare degli artigiani umbri con "Il gesto dell'arte", una dimostrazione di decorazione ceramica.

· Il programma si concluderà con "Il viaggio della birra: dal campo al bicchiere", dalle 16.30 alle 18, attraverso degustazioni guidate dedicate alle birre agricole e artigianali dell'Umbria.