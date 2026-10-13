Meno file, più tempo per te: presentato al PostModernissimo lo spot promozionale dell'app UmbriaFacile

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(UNWEB) – Perugia, Ridurre le attese per le lunghe file agli sportelli e restituire ai cittadini un bene immateriale prezioso, ovvero il proprio tempo: è questo il messaggio al centro dello spot promosso dalla Regione Umbria presentato oggi al cinema PostModernissimo di Perugia.

Un video dinamico e accattivante racconta come l'innovazione digitale stia trasformando la pubblica amministrazione in uno strumento al servizio della vita quotidiana dei cittadini umbri, spiegando in modo immediato ed esperienziale come l'applicazione UmbriaFacile sia in grado di semplificare concretamente la quotidianità e rendere l'accesso ai servizi pubblici un'operazione semplice, rapida e a portata di smartphone.

Alla presentazione dello spot sono intervenuti il vicepresidente della Regione Umbria con delega al Digitale, Tommaso Bori, l'amministratore unico di PuntoZero, Leonardo Esposito, e l'amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (Villa Umbra), Joseph Flagiello.

"Con questo spot abbiamo voluto raccontare una trasformazione che è prima di tutto culturale e di qualità della vita - ha dichiarato Tommaso Bori - L'innovazione digitale non deve essere una materia complessa o riservata a pochi, ma un aiuto tangibile che entra nelle tasche di ciascuno di noi per cancellare le lunghe ore trascorse in coda o nelle sale d'attesa. Con UmbriaFacile abbiamo messo al centro la persona e le sue esigenze concrete come prenotare una visita, consultare un referto, inviare una candidatura di lavoro o verificare un'allerta meteo richiede ormai solo pochi tap sullo schermo del proprio telefono. Ridurre le attese significa restituire valore al tempo delle famiglie, dei lavoratori e dei giovani, costruendo un'Umbria moderna, efficiente, trasparente e sempre più vicina alla sua comunità".

"Con questo spot – ha spiegato Joseph Flagiello, amministratore unico della Suap, che ha realizzato la campagna con il proprio team audiovisivo, in collaborazione con PuntoZero - vogliamo raccontare in modo originale come l'app Umbria Facile possa semplificare la vita quotidiana dei cittadini. Siamo partiti da un bisogno concreto: risparmiare tempo nell'accesso ai servizi, a cominciare dalla prenotazione delle prestazioni sanitarie".

"UmbriaFacile – ha dichiarato Leonardo Esposito, amministratore unico di PuntoZero - è il risultato di un lavoro quotidiano, spesso poco visibile, che rende possibile un accesso immediato ai servizi digitali. Dietro questa app ci sono le competenze e l'impegno di una struttura pubblica che gestisce infrastrutture e dati al servizio del territorio".

L'ottimo riscontro tra la popolazione trova conferma nei numeri del report aggiornato a ottobre 2026, che attesta il superamento della quota di 116.000 download complessivi tra i dispositivi Android e iOS, dimostrando una capillare diffusione su tutto il territorio regionale: "ma UmbriaFacile – spiega ancora il vicepresidente Bori - non è una semplice piattaforma legata al mondo della salute, ma una vera e propria porta d'accesso unica e multidisciplinare ai servizi della pubblica amministrazione regionale, consultabile in totale sicurezza tramite autenticazione Spid o Cie".

L'area sanitaria rimane ricca di funzionalità – permettendo di consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico (referti, prescrizioni, certificati, lettere di dimissione), monitorare in tempo reale l'affluenza e i tempi di attesa nei Pronto Soccorso con chiamata diretta al 112 o ai taxi, consultare gli orari del medico di base o effettuarne il cambio, verificare le esenzioni ticket e gestire il borsellino celiachia, oltre allo storico vaccinale – e offre la possibilità di effettuare le prenotazioni di visite ed esami (CUP) non solo per se stessi ma anche per terzi, scegliendo in autonomia luogo, giorno e orario.

A questo si affianca una vasta gamma di servizi amministrativi e informativi: la sezione lavoro per consultare le offerte di impiego, inviare candidature e accedere ai servizi per disabili e categorie protette, nonché la consultazione dei bandi e avvisi regionali, il sistema di allerta meteo con mappe e schede della Protezione civile; le informazioni geolocalizzate per il mondo agricolo e della caccia (tra cui il tracciamento delle battute al cinghiale), fino alle news ed eventi locali.

La piattaforma continua inoltre ad ampliare le sue potenzialità con la funzionalità relativa alle deleghe per i minori, grazie alla quale i genitori o chi esercita la tutela legale potranno utilizzare l'app per gestire tutti gli aspetti sanitari e amministrativi dei figli o dei soggetti tutelati e si possono effettuare prenotazioni anche per altri.

L'applicazione UmbriaFacile è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play Store.