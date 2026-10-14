L'Umbria protagonista al TTG di Rimini, focus su food, esperienze, artigiani, autenticità e buon vivere. Assessora Meloni: "Vogliamo un turismo che faccia fiorire i territori". Lo stand di 450 mq e le esperienze protagonisti della prima giornata, insieme

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(UNWEB) – Perugia, – Uno stand che invita a entrare, fermarsi e vivere l'Umbria. Una grande partecipazione agli appuntamenti in programma, con operatori e visitatori coinvolti nelle esperienze che raccontano la regione attraverso il cibo, il saper fare artigiano, i cammini e la bicicletta.

Si è aperta così la presenza dell'Umbria al TTG Travel Experience di Rimini, la più grande mai realizzata dalla Regione alla manifestazione: circa 450 metri quadri e 25 tra operatori e consorzi turistici, impegnati negli incontri con buyer e professionisti del settore. A colpire è stata anche la bellezza dello spazio espositivo, in posizione centrale nella fiera, nel Padiglione C3: uno stand aperto e accogliente, arricchito dalle piante di Umbraflor, con una grande arena dedicata alle esperienze. Un allestimento capace di restituire l'immagine del cuore verde d'Italia e di mettere in relazione paesaggio, produzioni agricole, cucina e cultura materiale. Al centro, le persone che rendono riconoscibile l'Umbria: chef stellati, Cuochi Contadini, artigiani, produttori e professionisti dell'accoglienza.

"Dopo un 2025 che ha sfiorato gli otto milioni di presenze, ci siamo assunti l'impegno di rafforzare e sostenere il comparto turistico come leva di sviluppo sociale ed economico della nostra terra – ha dichiarato Simona Meloni, assessora al Turismo della Regione Umbria –. Questa presenza al TTG dà forma a quell'impegno. Gli operatori sono i protagonisti: attraverso il loro lavoro collegano luoghi, persone e attività, costruiscono esperienze e trasformano il patrimonio della nostra regione in opportunità per i territori".

La partecipazione umbra ha affiancato così alla promozione un'importante attività commerciale, con i 25 operatori e consorzi presenti in fiera per proporre l'offerta regionale ai mercati nazionali e internazionali. L'obiettivo è rendere sempre più riconoscibile un'idea di viaggio nella quale l'ospitalità, le botteghe, le aziende agricole, i borghi e le attività all'aria aperta siano parte di un'esperienza connessa.

"La bellezza dell'Umbria – ha proseguito Meloni – è una promessa da mantenere. Significa prenderci cura dei luoghi e creare le condizioni perché le comunità possano continuare ad abitarli. Vogliamo un turismo che non consumi i territori, ma li faccia fiorire: che generi relazioni, lavoro e nuove possibilità di vita. È quello che chiamiamo turismo dell'anima e del buon vivere, nel quale il tempo diventa esperienza autentica e il viaggio lascia qualcosa dentro le persone".

L'arena è stata il cuore della prima giornata, con una grande partecipazione agli appuntamenti in programma. A cominciare da "Dalla terra alla tavola", con la cuoca contadina Mara Sciarma dell'agriturismo la Casa di Campagna di Magione e i sapori della tradizione. Poi lo show cooking dello chef stellato Andrea Impero, dell'Elementi Fine Dining del Borgobrufa Spa Resort, che ha portato in fiera la sua interpretazione contemporanea delle produzioni umbre. Due espressioni della cucina regionale, unite dal rapporto con la terra e dalla qualità delle materie prime. Nel pomeriggio, "Destinazione cioccolato" ha coinvolto il pubblico in un live show dedicato all'arte del maître chocolatier. Con "L'Umbria da vivere lentamente" l'attenzione si è spostata sul turismo lento, sugli agriturismi e sulle esperienze in bicicletta, per scoprire borghi e paesaggi attraverso il camminare e il pedalare. A chiudere il programma in stand è stato "I percorsi del gusto", con le Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria e la degustazione delle eccellenze regionali. Appuntamenti molto partecipati, che hanno reso concreto il filo conduttore della presenza in fiera: "Vivere l'Umbria è vivere davvero". A dare voce alla proposta regionale Antonio Boco e Valentina Alunno che insieme hanno raccontato le food experience e i prodotti simbolo dei territori dei cinque GAL regionali.

In serata, poi, l'evento fuori salone a Palazzo Buonadrata, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, per la presentazione in anteprima alla stampa nazionale e agli operatori del nuovo spot di promozione turistica. Narratore d'eccezione Fabio Troiano, conduttore di Bella Italia in viaggio su La7 e un cameo per Svevo Moltrasio, il protagonista dello spot. La campagna sarà sulle televisioni nazionali e nei cinema dal 18 ottobre e porterà al grande pubblico l'idea di un'Umbria autentica, da vivere attraverso il rapporto con i luoghi, le persone e il tempo.

Il nuovo spot riprende alcuni elementi della campagna primavera-estate, che ha riscosso un importante successo a livello nazionale, e ne sviluppa il racconto: un invito a riconoscere nell'Umbria una terra nella quale il viaggio acquista valore attraverso le esperienze e gli incontri. Al termine della presentazione dello spot, una degustazione per i giornalisti a cura della Macelleria Pucci di Terni e Antonello Orlando catering.

"Con questa campagna vogliamo far arrivare alle persone il senso più profondo di un viaggio in Umbria – ha sottolineato Meloni –. Il buon vivere, la qualità delle relazioni, il piacere di scoprire un borgo a piedi o di conoscere chi produce ciò che ritroviamo nel piatto sono la sostanza della nostra proposta. Ogni borgo che torna a vivere, ogni sentiero che si riapre, ogni giovane che sceglie di restare è un pezzo di futuro che costruiamo. È a questo che deve contribuire il turismo: dare valore all'esperienza di chi arriva e alla vita di chi abita la nostra regione".

In chiusura, il ringraziamento dell'assessora Meloni a Sviluppumbria, che ha organizzato la partecipazione per conto della Regione Umbria, e a Umbraflor per il verde che arricchisce lo stand; ai cinque GAL regionali, alla CNA e al progetto "UAU", alle Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria e a tutti i soggetti coinvolti. Un ringraziamento esteso agli operatori e ai consorzi turistici, agli chef Andrea Impero e Ada Stifani, ai Cuochi Contadini, agli artigiani, ai maestri cioccolatieri e ai produttori protagonisti del programma, a Fabio Troiano, Antonio Boco e Valentina Alunno e al personale impegnato nella realizzazione della presenza regionale.

Domani, giovedì 15 ottobre, le attività riprenderanno alle 10.30 con "Profumo di latte e gusto di nocciola", laboratorio dedicato alle bontà dell'azienda agricola. Alle 12 torneranno i Cuochi Contadini con "Dalla terra alla tavola", mentre dalle 13 alle 14.30 la chef stellata Ada Stifani, alla guida di Ada Gourmet a Perugia, sarà protagonista dello show cooking con posti riservati su invito. Nel pomeriggio, dalle 14.45 alle 15.30, "Il gesto dell'arte" porterà nell'arena una dimostrazione di decorazione ceramica. A concludere la giornata, dalle 16.30 alle 18, "Il viaggio della birra: dal campo al bicchiere", con degustazioni guidate di birre agricole e artigianali umbre.