Acquedotto Ternano-Amerino, disposto il ritiro della procedura Paur per i lavori sull'infrastruttura Terria-Pentima

Politica

(UNWEB) – Perugia, Il gestore S.I.I. preso atto della richiesta di Auri formulata sulla base delle indicazioni della Dgr n. 1030 del 23 settembre 2026 ha chiesto la revoca dell'istanza per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) relativa al completamento dell'acquedotto del sistema Ternano-Amerino e al collegamento dei pozzi Vn2-Vn3 al serbatoio di Terria. Contestualmente la Regione Umbria annuncia l'avvio di un tavolo tecnico-politico con i Comuni di Ferentillo e Scheggino per individuare alternative sostenibili, accogliendo così le istanze delle comunità locali.

"Ringrazio - commenta l'assessore Thomas De Luca - la società S.I.I. Scpa, il presidente Paolo Silveri e l'amministratrice delegata Maria Grazia Costa, per aver accolto la richiesta di riaprire la discussione sulla necessità strategica di completare il collegamento tra i vari sistemi acquedottistici della Regione. La resilienza idrica è una priorità irrinunciabile in questo momento storico per il presente e per il futuro. Un sentito ringraziamento anche al Presidente dell'Auri Andrea Sisti e al Sindaco di Ferentillo Sebastiano Torlini che hanno lavorato insieme alla Regione per ottenere questo importante risultato".

La scelta di interrompere il procedimento autorizzativo nasce dall'esigenza di effettuare una rigorosa valutazione delle alternative progettuali, al fine di mettere in sicurezza l'approvvigionamento idropotabile e la tutela ecologica ed idrogeologica della Valnerina. Su relazione dell'assessore regionale all'ambiente Thomas De Luca, la Giunta Regionale ha quindi accolto e fatto proprie le istanze del territorio, del comitato ambientalisti sollecitando il ritiro del procedimento.

Contestualmente allo stop della procedura Paur, la Dgr n. 1030 ha disposto la costituzione di un tavolo tecnico-politico di confronto.

Il tavolo sarà coordinato dall'assessore regionale all'Ambiente e vedrà la partecipazione della Direzione Regionale competente, dei comuni, dell'Auri e del gestore S.I.I. Scpa. Obiettivo sarà la definizione congiunta di soluzioni idriche strutturali e infrastrutturali alternative e condivise, capaci di coniugare le esigenze di approvvigionamento della rete idrica con la massima salvaguardia dell'ecosistema idrogeologico della Valnerina.