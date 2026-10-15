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Sicurezza e cooperazione istituzionale: la presidente Proietti riceve a Palazzo Donini il nuovo prefetto di Perugia Paolo Canaparo

Di Redazione Umbria Notizie Web 15 Ottobre 2026 – 16:00 2 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,   La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Donini il nuovo prefetto di Perugia, Paolo Canaparo. Un incontro istituzionale cordiale e ampiamente operativo, nel quale si è rinnovato il patto di collaborazione tra le istituzioni ed è stato fatto il punto sulle priorità del territorio regionale, sul rafforzamento della legalità e sulla tutela del tessuto economico e sociale dell'Umbria.

Al centro del colloquio la sicurezza nelle città, con un focus specifico sulle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno delle aggressioni al personale negli ospedali in attuazione del Protocollo sottoscritto lo scorso luglio, oltre all'organizzazione e gestione dei grandi eventi che vedranno protagonista la regione, a partire dalla visita del Papa per lo "Spirito di Assisi" alle commemorazioni del decennale del terremoto di Norcia.

"Ho rivolto al nuovo prefetto Paolo Canaparo i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta la Giunta e dell'intera comunità umbra - ha dichiarato la presidente Proietti a margine della visita. La sua consolidata esperienza maturata ai vertici del Ministero dell'Interno rappresenta una garanzia straordinaria per la nostra regione. Troverà nelle istituzioni regionali un partner solido e sempre pronto al dialogo, nella consapevolezza che la sinergia interistituzionale sia la chiave indispensabile per garantire la coesione sociale e la tutela del territorio".

L'insediamento di Paolo Canaparo porta con sé anche un valore simbolico, per il neo prefetto si tratta infatti di un vero e proprio ritorno nei medesimi uffici dove, tra il 2004 e il 2006, mosse i suoi primi passi da funzionario. A distanza di vent'anni da quell'esperienza, il prefetto Canaparo torna a guidare quegli stessi uffici da vertice dell'amministrazione territoriale.

L'incontro di questa mattina si è concluso con la volontà condivisa di convocare a breve un primo tavolo di coordinamento dedicato ai temi strategici della sicurezza e del monitoraggio delle infrastrutture regionali.

Infine, la presidente ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto dal prefetto uscente Francesco Zito, ringraziandolo espressamente per la dedizione, il rigore e la costante vicinanza dimostrata nei confronti delle comunità umbre durante il suo mandato.

Nota della Redazione

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