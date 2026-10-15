Vittoria Ferdinandi nominata vicepresidente nazionale Anci: le congratulazioni di Anci Umbria

Politica

Il presidente Federico Gori e il segretario generale Silvio Ranieri: un riconoscimento prestigioso per Perugia, l'Umbria e l'intera rete dei Comuni italiani

(UNWEB) Perugia, A nome mio personale e di tutta Anci Umbria, esprimo le più vive congratulazioni alla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, per la nomina a vicepresidente nazionale di Anci da parte del presidente Gaetano Manfredi. Questo importante incarico si affianca e rafforza il lavoro che Vittoria sta già svolgendo con dedizione all'interno dell'associazione come delegata Anci per i temi delle pari opportunità, della famiglia e della pace. Sono certo che saprà portare un valore aggiunto concreto e tutt'altro che simbolico non solo al nostro territorio, ma all'intera rete nazionale delle amministratrici e degli amministratori. La sua riconosciuta competenza, unita a una straordinaria sensibilità e a una tenacia incisiva nell'affrontare i temi più complessi, rappresenta una risorsa preziosa per i Comuni italiani. A Vittoria rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per un percorso che sarà certamente complesso e impegnativo, ma che saprà produrre risultati di straordinario valore". È quanto dichiarato da Federico Gori, presidente di Anci Umbria, commentando la nomina della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi a vicepresidente nazionale di Anci. Un incarico di prestigio che valorizza ulteriormente il ruolo dell'Umbria all'interno dell'associazione nazionale dei Comuni e riconosce il percorso di impegno istituzionale già svolto da Ferdinandi sui temi delle pari opportunità, della famiglia e della pace.

Alle congratulazioni del presidente Gori si è unito anche Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria, che ha espresso il proprio apprezzamento per la nomina, condividendo pienamente le considerazioni e gli auguri rivolti alla neo vicepresidente nazionale.