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Home Attualità Ospedale di Perugia, Alessandro Benedetti è il nuovo direttore amministrativo
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Ospedale di Perugia, Alessandro Benedetti è il nuovo direttore amministrativo

Il manager proviene dalla ASL Toscana nord ovest. Una lunga esperienza nella gestione e programmazione delle strutture sanitarie

Di Redazione Umbria Notizie Web 8 Ottobre 2026 – 16:18 2 min di lettura
 
(UNWEB) Perugia,   - È il dottor Alessandro Benedetti il nuovo direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Benedetti proviene dalla ASL Toscana nord ovest, dove ricopre attualmente l'incarico di dirigente amministrativo della unità operativa "Pianificazione e Controllo delle strutture ospedaliere" e prenderà servizio il prossimo 26 ottobre.
La nomina arriva dopo le dimissioni del mese scorso della direttrice amministrativa dr.ssa Maria Chiara Innocenti, trasferitasi a Pistoia, e porta alla guida della direzione amministrativa un professionista con una consolidata esperienza nel settore sanitario, maturata in particolare negli ambiti della programmazione, del controllo di gestione e dell'organizzazione aziendale.
Il dottor Benedetti ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Firenze e ha successivamente completato la propria formazione con un Master di secondo livello in Management Sanitario presso SDA Bocconi. Il percorso specialistico ha riguardato, tra gli altri, l'organizzazione aziendale, la strategia, la programmazione e il controllo di gestione, la contabilità e il bilancio, i sistemi informativi e le valutazioni economiche.
Nel corso della sua attività professionale ha maturato competenze nell'ambito della gestione delle aziende sanitarie e della pianificazione delle attività delle strutture ospedaliere, con particolare attenzione ai sistemi di pianificazione, programmazione e controllo di gestione.
«Sono particolarmente lieto di assumere questo incarico all'Azienda Ospedaliera di Perugia, una realtà di grande complessità e di riferimento per l'intero sistema sanitario regionale – dichiara il nuovo direttore amministrativo Alessandro Benedetti –. Metterò a disposizione dell'Azienda l'esperienza maturata in questi anni nella sanità e, in particolare, negli ambiti della programmazione e del controllo di gestione, con l'obiettivo di contribuire al percorso di sviluppo dell'Ospedale e al miglioramento continuo dei servizi. Affronterò questo nuovo incarico con spirito di collaborazione, lavorando insieme alla Direzione generale, alla Direzione sanitaria e a tutti i professionisti dell'Azienda».
Il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia esprime soddisfazione per la nomina: «L'arrivo del dottor Benedetti rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra Azienda. La sua esperienza nella gestione amministrativa e nella pianificazione e controllo delle strutture ospedaliere sarà preziosa per affrontare le sfide di una realtà complessa come quella dell'Ospedale di Perugia. In una grande Azienda ospedaliera, l'area amministrativa svolge un ruolo strategico nel sostenere l'organizzazione, l'innovazione e la qualità dei percorsi assistenziali. A nome di tutta l'Azienda do il benvenuto al dottor Benedetti e gli auguro buon lavoro, certo che saprà mettere le proprie competenze al servizio dell'Ospedale e dei cittadini».
Le congratulazioni giungono, anche, dalla Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dalla direttrice regionale Daniela Donetti che augurano al manager buon lavoro.
Nota della Redazione

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