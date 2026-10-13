“La vita restituita”, presentato alla Camera dei Deputati il libro di Riccardo Mencaglia. Presente il sottosegretario Emanuele Prisco.

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Mencaglia: “Dopo un aneurisma cerebrale ho avuto una seconda possibilità. questo libro è una riflessione sul valore della vita e sulla responsabilità verso gli altri”

(UNWEB) ROMA, – Si è svolta questa mattina, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la presentazione del libro “La vita restituita. Radici, responsabilità e postura”, scritto da Riccardo Mencaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Perugia, ed edito da Morlacchi Editore.

All’incontro sono intervenuti il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, l’autore Riccardo Mencaglia e Aurora Caporossi, CEO di Comestai e Cavaliere al Merito della Repubblica. A moderare la presentazione il giornalista Alessandro Cascianelli.

Il volume nasce da un’esperienza personale profonda: un aneurisma cerebrale e l’inattesa possibilità di tornare alla vita senza conseguenze fisiche. Non un racconto medico, ma una riflessione sul significato delle seconde possibilità, sul rapporto con la malattia, sulla memoria e sulla fragilità umana, fino al valore dell’impegno civico e pubblico.

“Questo libro nasce da un momento in cui la mia vita avrebbe potuto cambiare radicalmente. Superare un aneurisma cerebrale senza conseguenze fisiche mi ha portato a guardare con occhi diversi ciò che spesso consideriamo scontato. Ho sentito il bisogno di fermarmi, riflettere e provare a dare un significato a questa seconda possibilità. Le radici, la memoria e le esperienze che ci hanno formato diventano ancora più importanti quando comprendiamo quanto la vita sia fragile”, dichiara Riccardo Mencaglia.

“La vita restituita non vuole essere soltanto il racconto di ciò che mi è accaduto, ma un invito a riflettere su come scegliamo di vivere il tempo che ci viene dato. Per me significa anche rafforzare il senso di responsabilità verso gli altri e il valore dell’impegno pubblico, perché avere una seconda possibilità significa interrogarsi su ciò che possiamo restituire alla nostra comunità”, prosegue Mencaglia.

“Presentare questo libro alla Camera dei Deputati è stato un momento particolarmente significativo. Ringrazio il sottosegretario Emanuele Prisco, Aurora Caporossi e Alessandro Cascianelli per aver condiviso questa occasione di confronto e di riflessione”, conclude Mencaglia.