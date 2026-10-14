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Sport, inclusione e solidarietà: L'Accademia di Arti Marziali PerugiaBenEssere protagonista a Panorama Csen

Di Redazione Umbria Notizie Web 14 Ottobre 2026 – 13:20 1 min di lettura

(UNWEB) Sarà l'Accademia di Arti Marziali PerugiaBenEssere la protagonista della 5ª puntata della trasmissione Panorama Csen, che andrà in onda giovedì sera alle ore 21.00 sulle frequenze dell'Emittente Televisiva Retesole (visibile sul canale 11 del digitale terrestre per la Regione Umbria e sul canale 110 per Roma e Provincia) con repliche il venerdì alle 16.15, il sabato a mezzanotte e il lunedì alle 16.15.

Nella puntata si parlerà delle varie attività che si svolgono all'interno della PerugiaBenEssere e di come le arti marziali possano diventare uno strumento di sostegno e di inclusione rivolto ai bambini con patologie oncologiche, oltre all'avvio di un progetto in Umbria con attività svolte presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e il Residence Daniele Chianelli.

Ospiti della puntata:

Tania Lucchesi, Fondatrice e Presidente della Asd PerugiaBenEssere;

Gianni Cuglini, Maestro di Tai Chi Chuan e Arbitro Nazionale Csen di Kung Fu della PerugiaBenEssere;

Pierluigi Vossi, Assessore allo Sport e Mobilità del Comune di Perugia;

Antonio Fecchi, Maestro di Tai Chi Chuan della PerugiaBenEssere;

Tania Massei, Istruttrice e referente dei corsi di Tai Chi Chuan della PerugiaBenEssere (sede di Foligno);

Filippo Saracca, Allievo di Tai Chi Chuan e neo cintura nera della PerugiaBenEssere;

Maria Cristina Giara, Genitore di un allievo che frequenta la PerugiaBenEssere;

Andrea Gherardi, Allievo di Ginnastica posturale e di Tai Chi Chuan della PerugiaBenEssere.

Un aspetto importante della puntata è stata la valorizzazione di come una pratica sportiva possa divenire nello stesso tempo attività di insegnamento, di promozione del benessere, di inclusione, socialità e solidarietà.

Nota della Redazione

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