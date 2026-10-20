Assemblea nazionale UPI, a Imperia anche il presidente della Provincia di Perugia

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Presciutti: "I tempi sono maturi, serve un impegno concreto per il futuro delle Province"

(UNWEB) – Imperia, Anche il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha partecipato alla 39ª Assemblea nazionale dell'UPI, ospitata al Teatro Cavour di Imperia. Due giornate di confronto sul futuro delle Province italiane, tra riforme istituzionali, risorse finanziarie, prospettive del dopo PNRR e politiche europee per i territori.

A conferire particolare rilievo all'appuntamento è stata la presenza, alla cerimonia inaugurale, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha richiamato il ruolo delle Province come riferimento storico per le comunità e l'importanza di completare un percorso di riforma ancora incompiuto, anche per garantire pienamente i diritti dei cittadini. Da qui l'invito a "far uscire questa istituzione dal limbo", superando una situazione di incertezza che non può protrarsi ulteriormente.

Un richiamo che si inserisce nel dibattito sul futuro delle autonomie locali, al centro dei lavori dell'Assemblea, con particolare attenzione al ritorno all'elezione diretta degli organi provinciali, alla definizione delle competenze e alla necessità di assicurare risorse adeguate per i servizi ai territori.

"I tempi sono ormai maturi - ha dichiarato Presciutti -. Serve un impegno forte e concreto da parte di tutte le forze politiche. Nella prossima legislatura Governo e Parlamento non avranno più alibi. Siamo al fianco del presidente Enzo Lattuca in questa battaglia per rafforzare il ruolo delle Province e restituire loro piena rappresentatività democratica". Con lo sguardo già rivolto al futuro, Presciutti ha rilanciato un obiettivo ambizioso: "Il prossimo anno faremo di tutto per ospitare l'Assemblea nazionale dell'UPI a Perugia".